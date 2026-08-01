Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora!

Nakon što su stotine posjetitelja ostale izvan stadiona unatoč tvrdnjama da su imale važeće ulaznice, društvenim mrežama počele su se širiti snimke koje otkrivaju kaotične prizore s ulaza na koncert Dine Merlina.

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina u Sarajevu i dalje izaziva brojne reakcije. Nakon što su mnogi posjetitelji tvrdili da unatoč kupljenim ulaznicama nisu uspjeli ući na stadion, internet su preplavile snimke koje prikazuju što se događalo ispred ulaza.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Kako je došlo do velikog kaosa na ulazima i zbog čega su brojni fanovi ostali bez koncerta unatoč kupljenim ulaznicama, pročitajte OVDJE.

Na videosnimkama vidi se kako se velik broj ljudi penje preko visokih betonskih ograda i zaštitnih barijera u pokušaju da uđe na Koševo. Prema navodima portala Crna hronika BH, dio mladića uspio je probiti jedan od sigurnosnih ulaza i utrčati na stadion.

Dok je Merlin na pozornici izvodio svoje najveće hitove pred desecima tisuća obožavatelja, ispred stadiona vladali su nervoza i nezadovoljstvo. Dio okupljenih skandirao je ''Dino, lopove!'', a među posjetiteljima su se pojavile optužbe da je prodano više ulaznica nego što stadion može primiti. Navedene tvrdnje zasad nisu službeno potvrđene, piše Blic.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Ranije su se pojavila nagađanja da su među ulaznicama možda bile i krivotvorene ili duplicirane karte, no ni ta informacija nije potvrđena.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Organizatori se zasad nisu službeno oglasili o incidentu niti su objasnili kako je došlo do velikih gužvi i kaosa na ulazima, zbog kojih je dio publike ostao izvan stadiona.

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