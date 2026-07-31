U raspravu Houdeka i mlade pjevačice uključila se još jedna osoba: ''Šteta, uz ovakvo pjevanje...''

Rasprava koju je pokrenuo Jacques Houdek svojim komentarom o načinu pjevanja Duške Brčić-Šušak dobila je novo poglavlje, a ovoga puta u cijelu priču uključila se i jedna od najpoznatijih hrvatskih opernih pjevačica.

Rasprava između Jacquesa Houdeka i mlade sinjske pjevačice Duške Brčić-Šušak i dalje izaziva brojne reakcije. Nakon što je Houdek javno kritizirao njezin način pjevanja, a potom dodatno pojasnio da je iznio isključivo svoje stručno mišljenje, sada mu je podršku pružila i operna pjevačica Irena Parlov.

Parlov se oglasila na društvenim mrežama nakon što su joj, kako kaže, brojni pratitelji poslali snimku Duškina nastupa. U objavi je istaknula da se slaže s Houdekovom procjenom te detaljno objasnila zbog čega smatra da problem nije samo u tehnici pjevanja, nego prije svega u stanju glasnica.

"Ja se moram složiti s Jacquesom jer mi svi šalju ovaj video. Glas ne čine samo glasnice, sve i da jesu bez nodula, polipa itd.… Iako ovo nikako nisu zdrave glasnice i ovo govorim iz zaista najbolje namjere jer mi je žao da netko tko ima talenta ne može pokazati svoj puni potencijal jer s glasom nije sve u redu i nijedna tehnika vam trenutno ne može pomoći dok ne riješite problem s glasom. Glasnice su 'otečene', zadebljane, odnosno nažuljane na mjestima i ta oteknuća ne prolaze odmorom, zato morate davati toliko tona jer drugačije ne ide. Ne spajaju se pravilno. Operacija nije bauk kako je to nekad bilo. Danas se takve operacije izvode hladnim instrumentima i vrhunski kirurg može poravnati glasnice bolje nego što su prirodno bile. Uz pravilnu tehniku vrlo brzo biste se mogli vratiti pjevanju.''

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''Šteta je, kažem, jer uz ovakvo pjevanje karijera će vam trajati vrlo kratko, a možete puno bolje i rasterećenije. Imate sve, samo se morate pobrinuti za zdravlje glasnica i vokalnu higijenu kroz tehniku i brigu o glasu. Pustite savjete da je rašpa zlato. Nije ako ta 'rašpa' nije prirodno tu jer ovo je promuklo, silovito deranje i zvuči agresivno i nezdravo, čime umanjujete sve drugo dobro što zapravo imate", napisala je.

Za razliku od prethodne javne rasprave s Houdekom, Duška Brčić-Šušak ovoga puta nije ulazila u polemiku. Opernoj pjevačici odgovorila je kratkom porukom: "Hvala vam što ste primijetili."

Duška Brčić-Šušak - 5 Foto: Instagram

Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram

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Irena Parlov jedna je od najuglednijih hrvatskih mezzosopranistica s međunarodnom karijerom. Rođena je u Sarajevu, diplomirala je solo pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a dodatno se usavršavala kod svjetski poznatih opernih umjetnica, među kojima je bila i legendarna Montserrat Caballé. Tijekom karijere nastupala je u brojnim opernim kućama diljem Europe, a posebno je zapažena njezina interpretacija Carmen, zbog koje je u Ljubljani dobila nadimak "hodajuća Carmen".

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Više o raspravi koja je započela nakon Houdekove kritike pročitajte OVDJE, a njegov odgovor na brojne reakcije i dodatno pojašnjenje svojih komentara pročitajte OVDJE.

Tko je Duška čitajte OVDJE.

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