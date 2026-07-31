Grše uoči Arene Zagreb napravio potez koji će razveseliti obožavatelje

Prije tri godine Grše je ispisao povijest kao prvi hrvatski glazbenik koji je osvojio prvo mjesto na domaćoj Billboard ljestvici. Uspjehe je nastavio nizati iz singla u singl, čime je stekao i titulu kralja Billboarda, a danas slovi kao jedan od najuspješnijih izvođača domaće glazbene scene.

Ovoga ljeta nastupa diljem Hrvatske i regije, gdje gotovo redovito puni klubove i festivalske pozornice, dok ga 24. listopada očekuje najveći samostalni koncert u karijeri - spektakl u Areni Zagreb. Uoči tog velikog glazbenog događaja publici je predstavio tri nova singla “Lollipop”, “Bella” i “Rio”, koji zajedno čine njegov najnoviji glazbeni projekt.

Za pjesmu “Lollipop” Grše otkriva da je nastajala mjesecima prije nego što je dobila konačan oblik.

Grše - 1 Foto: PR

“Pjesma je nastala početkom godine tijekom mog boravka u Zagrebu. Imali smo samo refren i taj kostur pjesme stajao je više od pola godine na računalu, dok nismo odlučili finalizirati je i ubaciti u ovaj projekt. Pjesma je klupskog zvuka s prizvukom 2000-ih, a velika inspiracija za nju bio je Timbaland. Mislili smo da je dobra ideja vratiti malo tog zvuka.”

Inspiraciju za “Rio” pronašao je u brazilskim ritmovima koje je spojio sa svojim prepoznatljivim stilom.

“Inspiraciju za pjesmu izvukli smo iz brazilskog zvuka, pomiješali ga s mojim stilom i tako je nastao ‘Rio’. Dosta je brza i ritmična, baš ljetna pjesma, što bi se reklo good vibes.”

Treći singl, “Bella”, donosi zvuk inspiriran tech house produkcijom.

“Za ‘Bellu’ smo inspiraciju izvukli iz tech housea jer nas taj zvuk ‘pere’ već neko vrijeme i jako dobro paše mom glasu i stilu uz takvu podlogu. Taj me žanr u posljednje vrijeme jako inspirira.”

Govoreći o cijelom projektu, Grše ističe kako iza njega stoji mnogo rada, ali i želja da publici uzvrati za podršku.

“Jako smo se potrudili i umorili da ovaj projekt izađe na vrijeme. Povodom moje odsutnosti sa scene prošle godine zbog zdravstvenih razloga htio sam se odužiti publici i pokloniti im ove pjesme za ljeto. Rokovi su bili ekstremni i stvarno smo se iznojili zbog svega, ali je na kraju vrijedilo.”

Tri nove pjesme dodatno obogaćuju Gršin repertoar uoči koncerta u Areni Zagreb, gdje će ih publika 24. listopada imati priliku čuti uživo, uz hitove koji su ga posljednjih godina učvrstili na samom vrhu glazbene scene. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.