Zbog kraljeva balkanskog trapa prije nastupa u Hrvatskoj nastale još neviđene scene!

Rekordan interes publike i atmosfera za pamćenje obilježili su petak navečer u Vodicama, gdje su Jala Brat i Buba Corelli još jednom potvrdili status najvećih regionalnih glazbenih zvijezda.

Petak navečer u Vodicama obilježio je nastup regionalnih zvijezda Jale Brata i Bube Corellija, koji su pred prepunim klubom La Playa priredili koncert za pamćenje i oborili rekord posjećenosti. Interes publike bio je toliki da su se redovi na ulazima počeli stvarati nekoliko sati prije početka nastupa, a kada je najpopularniji glazbeni dvojac izašao na pozornicu, u klubu više nije bilo mjesta ni za iglu.

Večer je protekla u znaku njihovih najvećih hitova, koje je publika od prve do posljednje pjesme pjevala uglas. Nizali su se “Tec-9”, “Divljam”, “Bez koda”, “Ajkula”, “Ona’e”, “Roze suze” i brojni drugi hitovi koji su atmosferu držali na vrhuncu tijekom cijele večeri.

Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 5 Foto: PR

Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 2 Foto: PR

Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 1 Foto: PR

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se tijekom izvedbe pjesme “Klinka”, kada su stotine upaljenih bljeskalica preplavile klub.

Na kraju koncerta Jala i Buba zahvalili su se oduševljenim obožavateljima.

“Bravo, Vodice. Svaka vam čast. Hvala puno. Hvala vam za divnu noć, vidimo se. Volimo vas”, poručili su.

Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 4 Foto: PR

Nezapamćen interes za njihov koncert rezultirao je i novim datumom. Jala Brat i Buba Corelli u Vodice se vraćaju 10. kolovoza, kada će održati reprizu spektakla.

Već večeras na pozornicu La Playe izlazi Džejla Ramović, a slijede Elena Kitić i Inas (21. srpnja), Milica Pavlović (23. srpnja), Nataša Bekvalac (25. srpnja), Teodora (28. srpnja), Relja (30. srpnja) te Devito, koji će nastupom 31. srpnja zaključiti koncertni mjesec u popularnom vodičkom klubu.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Jedna fotka i duhovit opis bili su dovoljni da Lidija Bačić i metkovski vatrogasci postanu tema interneta

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Badić s prorezima Maje Šuput u skrivenoj uvali rasplamsao maštu pratitelja