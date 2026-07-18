Zbog kraljeva balkanskog trapa prije nastupa u Hrvatskoj nastale još neviđene scene!

Rekordan interes publike i atmosfera za pamćenje obilježili su petak navečer u Vodicama, gdje su Jala Brat i Buba Corelli još jednom potvrdili status najvećih regionalnih glazbenih zvijezda.
Petak navečer u Vodicama obilježio je nastup regionalnih zvijezda Jale Brata i Bube Corellija, koji su pred prepunim klubom La Playa priredili koncert za pamćenje i oborili rekord posjećenosti. Interes publike bio je toliki da su se redovi na ulazima počeli stvarati nekoliko sati prije početka nastupa, a kada je najpopularniji glazbeni dvojac izašao na pozornicu, u klubu više nije bilo mjesta ni za iglu.3 vijesti o kojima se priča morao se povući s turneje Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom" Kraljica! Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice! kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Večer je protekla u znaku njihovih najvećih hitova, koje je publika od prve do posljednje pjesme pjevala uglas. Nizali su se “Tec-9”, “Divljam”, “Bez koda”, “Ajkula”, “Ona’e”, “Roze suze” i brojni drugi hitovi koji su atmosferu držali na vrhuncu tijekom cijele večeri.
Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 5 Foto: PR
Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 2 Foto: PR
Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 1 Foto: PR
Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se tijekom izvedbe pjesme “Klinka”, kada su stotine upaljenih bljeskalica preplavile klub.
Na kraju koncerta Jala i Buba zahvalili su se oduševljenim obožavateljima.
“Bravo, Vodice. Svaka vam čast. Hvala puno. Hvala vam za divnu noć, vidimo se. Volimo vas”, poručili su.
Jala Brat i Buba Corelli u Vodicama - 4 Foto: PR
Nezapamćen interes za njihov koncert rezultirao je i novim datumom. Jala Brat i Buba Corelli u Vodice se vraćaju 10. kolovoza, kada će održati reprizu spektakla.
Već večeras na pozornicu La Playe izlazi Džejla Ramović, a slijede Elena Kitić i Inas (21. srpnja), Milica Pavlović (23. srpnja), Nataša Bekvalac (25. srpnja), Teodora (28. srpnja), Relja (30. srpnja) te Devito, koji će nastupom 31. srpnja zaključiti koncertni mjesec u popularnom vodičkom klubu.
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