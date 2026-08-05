Upoznajte redovnicu zaposlenu u Vatikanu koja je prije habita bila radijska voditeljica i novinarka!

Sada odlazimo u Rim. Ondje smo upoznali časnu sestru iz Rijeke, koja je napustila posao novinarke i zaredila se. Sestra Nina Benedikta Krapić danas radi u Vatikanu i pravi je primjer kako život zna biti nepredvidiv. Njezinu priču donosi naša Julija Bačić Barać.

Sestra Nina Benedikta, rođena kao Nina Krapić, danas živi i radi u Rimu, gdje je zaposlena u Dikasteriju za komunikacije Svete Stolice.

Malo tko zna da je prije redovničkog poziva gradila sasvim drukčiju karijeru – bila je politička novinarka, radijska voditeljica, glumica i studentica prava, s bogatim društvenim životom.

"Radila sam na radiju kao novinarka, studirala pravo, puno se družila i imala bogat društveni život. Bila sam sasvim obična žena", prisjetila se.

Već u ranim dvadesetima postala je prepoznatljiv glas riječkog radija, no unatoč poslovnom uspjehu osjećala je da joj nešto nedostaje.

"Kada dođeš na vrh koji si zamislio i shvatiš da tamo nema ispunjenja, počneš se pitati što dalje. Mislila sam da će ta pitanja nestati kada se udam ili dobijem dijete, ali nisu."

Nina Krapić - 5 Foto: In Magazin

Prekretnica u njezinu životu dogodila se gotovo slučajno, tijekom hodočašća u Međugorje na koje je otišla s kolegama s radija. Tamo je, kaže, prvi put vjeru počela doživljavati na potpuno drukčiji način.

"Počela sam ponovno ići u crkvu i sve promatrati drugačije. Prije mi je sve to bilo dosadno i nisam razumjela. Moji prijatelji s radija bili su moja prva kršćanska zajednica i preko njih sam vidjela što znači živjeti iz odnosa s Bogom."

Iako je primila sve sakramente, nakon krizme udaljila se od Crkve.

Nina Krapić - 1 Foto: In Magazin

"Živjela sam u tradicionalnom okruženju, ali nakon krizme više nisam bila aktivna u vjeri."

Kada je prvi put počela razmišljati o redovništvu, priznaje da o takvom načinu života nije znala gotovo ništa.

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"Na prvoj kavi sa sestrom Martom pitala sam je imate li radio, idete li na more, u čemu spavate... Moje znanje o redovničkom životu bilo je nula. Slika časnih sestara koju sam imala dolazila je iz popularne kulture – mislila sam da samo mole, vode zbor i ne izlaze iz samostana."

Unatoč brojnim nepoznanicama, odluka je došla brzo. Nije je, kaže, zabrinjavalo što će drugi misliti.

Nina Krapić - 2 Foto: In Magazin

"Nije me bilo previše briga kako će društvo gledati na moj izbor. Pitala sam se samo što mogu učiniti za ljude oko sebe."

Jednu reakciju ipak nikada nije zaboravila. Nakon što je već ušla u formaciju, susrela je profesora s fakulteta.

"Kad me vidio, rekao je: 'Kolegice, što je ovo? Salto mortale?'"

Put do trajnih zavjeta nije bio jednostavan. Formacija je trajala četiri godine, tijekom kojih je živjela gotovo potpuno odvojena od vanjskog svijeta.

Nina Krapić - 4 Foto: In Magazin

"Četiri godine bili smo bez interneta, mobitela i svega što nas inače okružuje. To je razdoblje smiraja u kojem radite jednostavne poslove unutar samostana i učite živjeti drugačije."

Na pitanje nedostaje li joj išta iz prijašnjeg života, odgovara bez razmišljanja.

"Ne. Ništa. Bog nije diktator koji nešto oduzima. Ne postoji život prije i poslije – postoji jedan život koji je Bog od početka zamislio."

Danas je sestra Nina Benedikta prva hrvatska redovnica zaposlena u Dikasteriju za komunikacije Svete Stolice. Uz posao u Vatikanu završava i doktorski studij, a svoju redovničku službu doživljava kao poziv na stalnu dostupnost ljudima.

"Ova haljina za mene znači otvorena vrata. Tko god nas vidi, zna da smo tu kako bismo služili Njemu."

Ni rimske ljetne vrućine ne predstavljaju joj problem.

"Čovjek se navikne na svašta", kaže kroz osmijeh.

Danas ima 36 godina. Desetljeće provedeno u novinarstvu i gotovo jednako toliko u redovništvu naučilo ju je, kaže, najvažnijoj životnoj lekciji:

"Ne određuje nas uspješnost, nego veličina naše duše."

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