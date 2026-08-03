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''Izazovno je i lijepo''

Jedan od naših najdarovitijih glumaca vlada ovo ljeto pozornicom u Dubrovniku

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 20:59 inMagazin komentari
In Magazin: Filip Vidović - 3 In Magazin: Filip Vidović - 3 Foto: In Magazin

Lovrijenac je pozornica o kojoj sanja svaki glumac, a ovog ljeta njome vlada Filip Vidović u ulozi Richarda III. Iza rasprodanih izvedbi ove predstave kriju se pak vrućine, ali i Filipova prehlada. Kako mu je bilo vratiti se na Dubrovačke ljetne igre nakon 15 godina, što mu je mama rekla za izvedbu, ali i o ljubavi, razgovarao je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

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