Jedan od naših najdarovitijih glumaca vlada ovo ljeto pozornicom u Dubrovniku

Lovrijenac je pozornica o kojoj sanja svaki glumac, a ovog ljeta njome vlada Filip Vidović u ulozi Richarda III. Iza rasprodanih izvedbi ove predstave kriju se pak vrućine, ali i Filipova prehlada. Kako mu je bilo vratiti se na Dubrovačke ljetne igre nakon 15 godina, što mu je mama rekla za izvedbu, ali i o ljubavi, razgovarao je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Ako postoji pozornica o kojoj sanja svaki glumac, onda je to Lovrijenac. A upravo tamo ovog ljeta caruje Filip Vidović u ulozi Richarda III.



''Meni je na jedan način i zabavno i lijepo, i izazovno, zato što je ovo neka prva uloga koja je na jedan način dosta odmaknutija od mene, od mojeg nekog prirodnog habitusa, ajmo to tako reći. Ono što je tu meni osobno intimno jako bitno i zbog čega sam jako zahvalan, zbog cijelog ansambla koji, evo, bez njih to ne bi bilo opće moguće'', priča nam Filip.

In Magazin: Filip Vidović - 6 Foto: In Magazin

Na Dubrovačkim ljetnim igrama prvi je put bio prije 15 godina. Danas opet na jednoj od najljepših kazališnih pozornica na svijetu. Pogled oduzima dah, ali do njega se, priznaje, treba i dobro oznojiti.

''Pa, znaš šta ću ti reći, treba doći ranije jer velike su vrućine i stepenica ima jako puno, priča nam Filip.

In Magazin: Filip Vidović - 7 Foto: In Magazin

A osim stepenica, svladava i prehladu. Zato nema pretjeranog opuštanja

''Pa evo već jedno 12 dana sam onako načet, tako da mislim načet u smislu da se onako lagano raspadnem jer sam kao i poluprehlađen, uzimam toliko vitamina i svega toga. Tako da, nažalost, nema vremena za neko pretjerano opuštanje jer mislim da ako se opustim neće biti predstava, ali, tako da, predstava je nekako trenutno najbitnija, opustit ću se kasnije'', kaže.

Premijera Richarda trećeg ove je godine izazvala posebnu pozornost, a najveća podrška Filipu je majka također glumica Gordana Gadžić

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''Moja mama je moj najveći kritičar što je super. Svidjela se predstava, zadovoljna je, uvijek ona nađe neki prostor za određene kritike koje su uvijek zapravo i konstruktivne što je super, ali zadovoljna i ja se nadam da je sretna i mislim da je, tako da je to''.

In Magazin: Filip Vidović - 5 Foto: In Magazin

Prošle je godine prvi put radio predstavu s majkom. Prije početka imao je malu dozu straha, ali pokazalo se da su privatni i poslovni odnos itekako znali razdvojiti.

''Mene je na početku bilo malo frka, možda zbog toga što sam imao jedno iskustvo prije gdje sam s prijateljima jednu predstavu krenuo raditi, pa smo se onda raspali i u prijateljstvo, pa mi je to nekako možda bilo malo da se slučajno ne bi nešto sad dogodilo u obiteljskom odnosu, ali evo, ja bih lagao kad bih rekao da je nešto bilo jer sve ono je bilo vrlo opušteno, lagodno, lako. Ja sam u tome profesionalac i mislim da smo sve nekako radili u smislu te predstave i ne znam, na kraju se na sceni zapravo super snalazimo zajedno'', govori Filip.

In Magazin: Filip Vidović - 4 Foto: In Magazin

A sreće ne nedostaje ni izvan kazališta. Privatni život čuva daleko od reflektora, ali jednu stvar ipak nije želio skrivati.

''Privatni život je, evo, sad je divan, ne volim o tome pričati nekako previše u javnosti, zato jer, jednostavno, mislim da je dobro da se neke stvari zadrže za sebe. Ono što mogu reći je da sam zaljubljen, da mi je lijepo'', otkrio nam je Filip.

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In Magazin: Filip Vidović - 2 Foto: In Magazin

Uz njega je cijelo vrijeme djevojka Larissa, njegova najveća podrška tijekom ovog zahtjevnog ljeta.



''Je, tu je cijelo vrijeme, onako, bodri, prati sve i sretna je, tako da meni je drago da je ona sretna i da je sa mnom zbog toga što mi stvarno na jedan način i pomaže što je tu, da čovjek kroz sve ovo nekako prođe puno mirnije'', priznaje Filip.

In Magazin: Filip Vidović - 1 Foto: In Magazin

Na jesen Richard III. igrat će i u Zagrebu, a prije svega slijedi malo mora i zasluženog odmora.

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