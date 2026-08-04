Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..."

Marko Perković Thompson emotivnim govorom je odao počast hrvatskim braniteljima i poručio kako ga posebno veseli što su uz njih večeras i mlađe generacije.

Marko Perković Thompson poslije 13 godina vratio se u Šibenik, a na stadionu Šubićevac okupilo se više od 27 tisuća ljudi.

Kako je i ranije najavio, nastup je otvorio pjesmom "Bojna Čavoglave", a već tijekom prve pjesme atmosfera je dosegnula vrhunac, dok je dio publike zapalio baklje unatoč ranijim upozorenjima vatrogasaca da to ne čine zbog povećane opasnosti od požara.

Otvaranje pogledajte OVDJE.

Galerija 25 25 25 25 25

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon dviju uvodnih pjesama, pjevač se vidno emotivan obratio publici.

Pogledaji ovo Celebrity Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost

"S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj izvidničkoj brigadi. Lijepo je što smo zajedno. Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... Hvala vam, vi ste moji heroji", poručio je Thompson, dodavši kako ga posebno veseli što su na koncertu i mlađe generacije.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

"Ima nešto još ljepše i moćnije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež rame uz rame. Oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili. Sad je vrijeme slavlja", zaključio je pjevač.

Na tribinama se našla i njegova nećakinja, o čemu više čitajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Naša bivša manekenka uskoro postaje majka, nakon tragedije izborila se za novi početak

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Heidi Klum u tanga-bikiniju malo je toga prepustila mašti, šešir je jedva prekrio ono što je željela sakriti

Pogledaji ovo inMagazin Životne lekcije Nede Ukraden: ''U situaciji kad sam ostala sama s djetetom...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti "I tako sam završila u Dubaiju!" Naša vizažistica pohvalila se novim velikim uspjehom