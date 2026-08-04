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"nemojte brinuti!"

Ovoga puta je tu! Thompsonova nećakinja privukla je pažnju na koncertu upečatljivim detaljima

Piše E. G., Danas @ 21:25 Celebrity komentari
Lejdi Perković Jarnec - 3 Lejdi Perković Jarnec - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec javila se sa šibenskog Šubićevca uoči koncerta svog strica Marka Perkovića Thompsona, pokazavši atmosferu među gotovo 30 tisuća okupljenih.

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