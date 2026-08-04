Ovoga puta je tu! Thompsonova nećakinja privukla je pažnju na koncertu upečatljivim detaljima

Lejdi Perković Jarnec javila se sa šibenskog Šubićevca uoči koncerta svog strica Marka Perkovića Thompsona, pokazavši atmosferu među gotovo 30 tisuća okupljenih.
Gotovo 30 tisuća ljudi okupilo se u Šibeniku kako bi prisustvovalo koncertu Marka Perkovića Thompsona dan uoči 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja. U grad Petra Krešimira stigli su ljudi iz različitih zemalja, ali i neki domaći akteri svijeta slavnih.3 vijesti o kojima se priča otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! ISKRENI INTERVJU Mario Roth o granicama koje nikad ne bi prešao zbog popularnosti: "Davanje života na pladnju nije dobro" "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''
Ovoga puta priliku da podrži svog strica nije propustila Lejdi Perković Jarnec. Nekoliko trenutaka prije početka velikog koncerta na šibenskom Šubićevcu javila se pratiteljima iz koncertnog prostora i pokazala atmosferu koja je ondje vladala.
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Lejdi Perković Jarnec - 4 Foto: Instagram Screenshot
Lejdi Perković Jarnec - 1 Foto: Instagram Screenshot
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Na Instagram Storyju Lejdi je podijelila nekoliko fotografija i videozapisa snimljenih ispred pozornice, gdje je zauzela mjesto među publikom. Za tu je prigodu odjenula maslinastozelenu majicu posvećenu 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja, dok je kosu isplela u dvije pletenice ukrašene crvenim, bijelim i plavim vrpcama.
Lejdi Perković Jarnec - 5 Foto: Instagram Screenshot
Na jednoj od snimki pozirala je nasmijana držeći hrvatsku zastavu s natpisom "Čavoglave", a uz objavu je napisala: "31. obljetnica Oluje se ne propušta!"
Na drugoj fotografiji pokazala je pozornicu i publiku koja je već sat vremena prije početka koncerta ispunila stadion.
Lejdi Perković Jarnec - 2 Foto: Instagram Screenshot
Lejdi je u još jednoj objavi otkrila da se u međuvremenu vratila iz Italije, gdje je posljednjih dana boravila na odmoru. Uz fotografiju sa Šubićevca kratko je poručila: "Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!", aludirajući na nedavno putovanje na Capri, zbog kojeg nije bila na Thompsonovu koncertu u Zaprešiću.
Ovo nije prvi put da Lejdi podržava svog strica na velikim koncertima. Prošle godine bila je među publikom na spektaklu u Sinju i Varaždinu, te na zagrebačkom Hipodromu, odakle je također dijelila emotivne trenutke na društvenim mrežama.
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