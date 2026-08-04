"I tako sam završila u Dubaiju!" Naša vizažistica pohvalila se novim velikim uspjehom

Marina Mamić pohvalila se kako ju je prenio jedan medij iz Dubaija, kojeg prati oko pet milijuna pratitelja.

Marina Mamić svojim je nevjerojatnim transformacijama već odavno osvojila publiku diljem svijeta, a sada je stiglo još jedna velika pohvala.

Hrvatska vizažistica i influencerica podijelila je na Instagramu da se da je njezin rad završio u jednom od najpraćenijih medija u Dubaiju.

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Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

U pitanju je Blinx, kojeg na toj društvenoj mreži prati više od pet milijuna ljudi. Upravo je taj profil objavio video jedne od njezinih prepoznatljivih transformacija, a Marina nije skrivala oduševljenje.

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Uz snimku je duhovito napisala: "I tako ja završila u Dubaiju. Ne doslovno, ali u njihovim medijima!" te dodala emotikon srca, ponosno ističući da je njezin rad ponovno pronašao put do međunarodne publike.

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić na Instagramu Foto: Instagram

Profil Blinx objavio je video u kojem se Marina transformirala u španjolskog nogometaša Laminea Yamala, a njezina nevjerojatna sposobnost šminkanjem potpuno promijeniti izgled ponovno je izazvala brojne reakcije. Video je objavljen na profilu koji okuplja milijune pratitelja, što predstavlja još jednu veliku potvrdu njezina rada.

Marina Mamić - 4 Foto: Instagram

Marina Mamić kao Tina Turner - 5 Foto: Instagram

Marina Mamić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Marina je posljednjih godina stekla veliku popularnost upravo zahvaljujući svojim transformacijama u svjetski poznate glazbenike, sportaše i glumce. Njezini videozapisi redovito postaju viralni na društvenim mrežama, a često ih prenose i strani mediji, zbog čega njezin talent odavno prelazi granice Hrvatske.

Kako se transformirala u Modrića, pogledajte OVDJE.

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