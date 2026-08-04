Pripremite retro outfite: U Kutini se sprema rockabilly spektakl

Kutina će 15. kolovoza ponovno postati središte rockabilly kulture. Drugo izdanje festivala Shake, Rattle & Roll donosi vrhunsku glazbu, bogat retro program, oldtimere i cjelodnevnu zabavu, vraćajući posjetitelje u nezaboravne pedesete godine prošlog stoljeća.

Nakon uspješnog premijernog izdanja, Shake, Rattle & Roll vraća se u Kutinu. Drugo izdanje festivala održat će se 15. kolovoza 2026. u Baraci, gdje će ljubitelji rockabilly kulture ponovno moći uživati u cjelodnevnom programu ispunjenom glazbom, plesom i nezaobilaznim retro ugođajem.

Na pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Publiku će zabavljati Sonny and his Wild Cows iz Mađarske, hrvatski Greasy Flat 4, slovenski BunkerBillys te mađarski B'15 Truckabilly Trio. Za atmosferu između nastupa pobrinut će se voditelj programa i DJ festivala Robert Mareković.

Osim koncerata, posjetitelje očekuje bogat popratni program koji uključuje izložbu oldtimera, vintage hairstyling, tattoo shop, photo booth, retro yard sale i niz drugih sadržaja inspiriranih zlatnim pedesetima. Organizatori najavljuju dan ispunjen plesom, dobrom zabavom i autentičnom rockabilly atmosferom.

Shake, Rattle & Roll #2 Foto: Shake, Rattle & Roll #2

Ulaznice su već dostupne u pretprodaji putem sustava mojekarte.hr, a mogu se kupiti i u kutinskim ugostiteljskim objektima Caffe bar Cheers, Caffe bar Kultura i Caffe bar RAM. Ulaz je besplatan za osobe mlađe od 18 godina te za osobe s invaliditetom.

Organizatori pozivaju sve posjetitelje da odjenu svoje najbolje retro kombinacije jer je vintage outfit više nego poželjan. Shake, Rattle & Roll #2 ponovno obećava povratak u vrijeme rock'n'rolla, američkih klasika na kotačima i nezaboravne festivalske atmosfere.