Mario Roth o granicama koje nikad ne bi prešao zbog popularnosti: "Davanje života na pladnju nije dobro"

Povodom izlaska nove pjesme "Kao tekila", razgovarali smo s Marijom Rothom o glazbi, uspjehu, društvenim mrežama i svemu što se promijenilo tijekom njegove karijere. Otkrio nam je zašto privatni život drži podalje od javnosti, što mu danas predstavlja najveću profesionalnu potvrdu te zašto vjeruje da su strpljenje, dosljednost i iskrenost važniji od brojki i popularnosti.

Mario Roth ovog je ljeta publici predstavio novu pjesmu "Kao tekila", koja je već na prvo slušanje privukla pozornost zaraznim ritmom i pozitivnom energijom. Pjevač priznaje kako ga je upravo posebna atmosfera pjesme osvojila na prvu, a vjeruje da će i publika u njoj pronaći nešto svoje.

"Ima posebnu energiju. To je pjesma koja govori o zaljubljenosti na jedan moderan, pomalo razigran način, a opet ostaje iskrena. Razlikuje se po zvuku i atmosferi, ali zadržava ono što mi je uvijek bilo najvažnije - emociju i melodiju koju publika lako prihvati."

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Ljetni hitovi često postaju soundtrack najljepših uspomena, a upravo to priželjkuje i za svoju novu pjesmu.

"Volio bih da im izmami osmijeh i da ih barem na tri minute odvede od svakodnevnih briga. Ako netko uz ovu pjesmu zapleše, zaljubi se ili stvori lijepu uspomenu s prijateljima, onda je ispunila svoju svrhu. Glazba je najljepša kada postane dio nečijih uspomena."

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Mario Roth Foto: Nova TV

Nakon objave pjesme stigle su i prve reakcije publike, a upravo one iskrene za njega imaju najveću vrijednost.

"Uvijek me najviše razvesele komentari ljudi koji napišu da su pjesmu slušali nekoliko puta zaredom ili da su je odmah pustili društvu. To znači da je pjesma pronašla put do publike. Takve iskrene reakcije vrijede više od bilo koje statistike."

Na domaćoj glazbenoj sceni prisutan je godinama, a iskustvo ga je naučilo lekcijama koje bi, kaže, volio da je znao i na samom početku karijere.

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"Da uspjeh ne dolazi preko noći i da strpljenje često vrijedi više od talenta. U ovom poslu važno je ostati svoj, biti uporan i ne donositi odluke pod pritiskom trenutka. Karijera se gradi godinama, a povjerenje publike još i dulje."

Danas se od glazbenika očekuje mnogo više od same glazbe. Društvene mreže postale su neizostavan dio posla, no Mario smatra da one ipak ne mogu zamijeniti ono najvažnije.

Mario Roth Foto: Nova TV

"Vrijeme se definitivno promijenilo. Danas publika želi upoznati osobu iza pjesme, a društvene mreže postale su dio posla. Ipak, vjerujem da one nikada ne mogu zamijeniti kvalitetnu pjesmu i dobar koncert. Na kraju dana upravo glazba ostaje ono zbog čega vas ljudi prate."

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Unatoč tome, postoje granice koje ne želi prijeći, čak ni ako bi mu to donijelo veću popularnost.

"Naravno. Nikada nisam želio graditi popularnost na skandalima ili privatnom životu. Više volim da ljudi pričaju o mojim pjesmama i koncertima nego o senzacionalnim naslovima. Na društvenim mrežama ne objavljujem sve jer smatram da davanje života 'na pladnju' nije dobro. Ne moraju svi znati gdje smo i što radimo. Objavim samo ono što mislim da je simpatično."

Mario Roth Foto: Nova TV

Ljeto je za većinu glazbenika najradnije razdoblje godine, no trudi se pronaći i vrijeme koje pripada samo njemu.

"Nije uvijek jednostavno, ali trudim se pronaći vrijeme za sebe. Nekad je to jutarnja kava u miru, kratka šetnja ili nekoliko sati provedenih s obitelji. Upravo ti mali trenuci najviše napune baterije."

Kada nema poslovnih obveza, idealan ljetni dan zamišlja vrlo jednostavno.

"Bez alarma, uz more ili rijeku, dobro društvo, roštilj i puno smijeha. Ne treba mi puno – najviše cijenim jednostavne trenutke u kojima nema žurbe ni rasporeda."

Iako je pozornica mjesto na kojem se osjeća kao kod kuće, danas bi ipak odabrao nekoliko dana potpunog mira.

Mario Roth Foto: Nova TV

"Prije nekoliko godina bez razmišljanja rekao bih koncert. Danas znam koliko je važan balans, pa bih vjerojatno izabrao nekoliko dana mira. Upravo takav odmor daje novu energiju zbog koje se još više veselite povratku na pozornicu."

Najviše ga, kaže, pune obični trenuci provedeni s najbližima.

"Vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima. To su ljudi uz koje mogu biti potpuno opušten i zaboraviti na obveze. Ponekad je dovoljan iskren razgovor ili boravak u prirodi da se sve posloži na svoje mjesto."

Iako voli planirati, život ga je naučio da nije uvijek moguće sve predvidjeti.

"Volim imati plan, ali iskustvo me naučilo da život često napiše bolje scenarije od onih koje sami zamislimo. Važno je imati cilj, ali i ostati dovoljno otvoren za prilike koje se pojave usput."

Na pitanje koliko su mu danas važne brojke i popularnost, odgovara da su one tek jedan dio priče.

"Brojke mogu biti lijep pokazatelj da nešto radite dobro, ali ne mogu biti jedino mjerilo uspjeha. Najveća nagrada mi je kada vidim da publika pjeva moje pjesme ili kada mi netko kaže da mu je neka pjesma obilježila dio života. To se ne može izmjeriti statistikama."

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Privatni život godinama uspješno čuva od očiju javnosti, a priznaje kako je s vremenom shvatio koliko su granice važne.

"S vremenom sam shvatio koliko su granice važne. Smatram da publika ima pravo upoznati moj rad, ali ne mora znati svaki detalj mog privatnog života. Tako uspijevam sačuvati mir za sebe i svoje najbliže."

Kada se osvrne na dosadašnji put, posebno je ponosan na jednu odluku.

"Najponosniji sam što nikada nisam odustao kada nije bilo lako. Bilo je razdoblja u kojima su stvari išle sporije nego što sam želio, ali upravo su me ti trenuci naučili upornosti. Danas znam da su strpljenje i dosljednost bili najbolji izbor."

Na kraju otkriva kako bi volio da ga publika pamti.

"Volio bih da kažu kako sam prije svega ostao čovjek i da sam uvijek davao srce publici. Hitovi i nagrade su lijepi, ali prolaze. Ono što ostaje jest način na koji se odnosite prema ljudima i osjećaj koji ostavite nakon svakog susreta ili koncerta. Ako me po tome pamte, to mi je najveća potvrda."

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