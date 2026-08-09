Isklesana figura bivše balerine nije mogla proći nezapaženo, odvažna kreacija otkrila je sve

Bivša balerina i fitness stručnjakinja Andrea Solomun privukla je poglede na subotnjoj zagrebačkoj špici odvažnom crno-bijelom kombinacijom koja je istaknula njezinu isklesanu figuru.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila mjesto susreta brojnih poznatih lica, a među onima koji su prošetali centrom grada našla se i Andrea Solomun, bivša profesionalna balerina, koreografkinja i danas poznata fitness stručnjakinja.

Andrea je za ljetnu šetnju odabrala upečatljivu crno-bijelu kombinaciju koja je naglasila njezinu istreniranu figuru. Nosila je dugu suknju s visokim prorezom i gornji dio povezan tankim trakama oko vrata i struka, dok je izdanje zaokružila crnim sandalama na petu, velikom crnom torbom te zlatnim nakitom. Sportski sat na ruci dao je cijeloj kombinaciji ležerniji štih.

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Andrea Solomun Foto: Josip Moler/Cropix

Dobro raspoložena i širokog osmijeha, Andrea nije ostala nezamijećena ni fotografima, a njezina forma ne iznenađuje s obzirom na to da je pokret obilježio gotovo cijeli njezin profesionalni život. Karijeru je započela kao balerina, potom se bavila koreografijom, a kasnije je fokus prebacila na biomehaniku, tjelesnu izvedbu, trening i zdravlje.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler/Cropix

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Danas iza sebe ima i vlastiti trening centar Andrea's Room, koji je osnovan 2013. godine, te programe poput &Body i &Ballet. Na svojoj stranici navodi da se, osim plesom, jogom i pilatesom, bavi treninzima snage, trčanjem i kalistenikom, a svojim pristupom želi pomoći ljudima u izgradnji zdravijeg i funkcionalnijeg tijela.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea je dobro poznata i pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je okupila gotovo 100 tisuća ljudi, a ovo joj nije prvi put da je svojim pojavljivanjem privukla pozornost na zagrebačkoj špici.

Sudeći prema najnovijim fotografijama, nekadašnja balerina ni tijekom vrućih kolovoških dana ne odustaje od upečatljivih modnih izdanja, a spoj sportske forme i odvažne ljetne kombinacije ovoga ju je puta izdvojio među prolaznicima u centru Zagreba.

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