Meri Banovac otkrila kako napreduje renovacija kuće u Tisnom: "Samo ću reći..."

Meri Banovac otkrila je kako napreduje opsežna renovacija kuće u Tisnom te priznala da nije lako samostalno financirati i voditi radove, koje planira završiti do sljedećeg ljeta.

Influencerica Meri Banovac ovih dana se odmara na jadranskoj obali, no imala je vremena i za svoje pratitelje na čija je pitanja odgovarala na društvenim mrežama.

Među mnogim temama podijelila je i nove detalje o renovaciji kuće u Tisnom, koju je prošle godine kupila sa sada već bivšim suprugom Juricom Goldašićem. Na pitanje pratitelja kako napreduju radovi, otvoreno je priznala da je pred njom još mnogo posla, posebno sada kada se s cijelim projektom nosi sama.

Galerija 25 25 25 25 25

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 1 Foto: Instagram

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 3 Foto: Instagram

"Samo ću reći da nije baš pi*kin dim bez kredita i solo renovirati kuću uz sve popratne troškove života i iz Zagreba jer nemam vremena ići dolje. I do it for my babies pa vrijedi 100% svake muke i izrokat ću to do sljedećeg ljeta sve sigurno", poručila je Meri.

Meri Banovac Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Isklesana figura bivše balerine nije mogla proći nezapaženo, odvažna kreacija otkrila je sve

Otkrila je i koliko je opsežna renovacija bila dosad. Kako kaže, kuća je bila predviđena praktički za potpuno rušenje i ponovno uređenje, a ona se najprije posvetila donjem i gornjem katu. Postavljene su nove instalacije struje i vode, uređene su vlaga i popratni zidarski radovi, zamijenjena je stolarija, uklonjene stare pločice te su uređeni novi podovi i kupaonice.

Radove dodatno komplicira i činjenica da se kuća nalazi blizu mora.

Kupaonica Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

"Uzela nove i to ćemo nastaviti na jesen jer se od 15.6. tamo ne smije raditi jer je blizu mora", objasnila je Banovac.

Popis onoga što tek treba napraviti još je podugačak.

"Ostala je još fasada, krov, kuhinja, sanitarije za dvije kupaone, ormari, sofa, stolić, ograda, al' ko broji", našalila se.

Meri Banovac - 1 Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Gornji kat kuće, dodala je, već je useljiv, iako je zasad ostao uglavnom u izvornom stanju. Ondje nisu rušili prostorije, nego su napravljene instalacije, riješen problem s vlagom te je prostor okrečen. Najavila je i da će pratiteljima pokazati kako trenutačno izgleda kuća te detaljnije ispričati što je sve dosad napravljeno.

Meri pritom nije skrivala koliko je zahtjevno voditi tako velik projekt iz Zagreba i bez kreditnog financiranja, no poručila je kako joj motivacije ne nedostaje. Cilj joj je, kaže, završiti sve do sljedećeg ljeta, a najveći razlog zbog kojeg se upustila u cijeli pothvat su njezina djeca.

Kako komentira život nakon razvoda, pročitajte OVDJE.

Što planira s kućom, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ljetni prizori za poželjeti! Naša voditeljica u ružičastom bikiniju otkrila tetovaže koje inače nisu uvijek u prvom planu

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ni na odmoru ne spušta modnu ljestvicu! Victoria Beckham u bikiniju zasjenila čak i jahtu od 16 milijuna funti

Pogledaji ovo Celebrity Splitski gradonačelnik na Alku stigao s lijepom suprugom, zajedno su još od fakulteta

Pogledaji ovo Celebrity Jandroković stigao sa suprugom na Alku, jedan detalj o njoj vodi ravno do njegovog oponenta!