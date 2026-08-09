"Ja bih ovo gledao do ujutro!": Đoković napravio show na koncertu regionalne zvijezde

Novak Đoković tijekom odmora u Crnoj Gori iznenadio je publiku na koncertu Vlade Georgieva u Herceg Novom popevši se na pozornicu, gdje je zapjevao i zaplesao uz pjesmu "Tropski bar".

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković ovih dana se odmara od sportskih odveza odmara u Crnoj Gori. Među aktivnostima ubraja se i odlazak na koncert crnogorske zvijezde sa srpskom adresom Vlade Georgieva u Herceg Novom, pri čemu je ubrzo postao glavna atrakcija.

U jednom trenutku, dok je Georgiev s Niggorom izvodio pjesmu "Tropski bar", Đoković se popeo na pozornicu i zapjevao, pritom pokazavši plesne pokrete.

Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 1 Foto: TikTok Screenshot

Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 4 Foto: TikTok Screenshot

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Snimka koja je osvanula na TikToku oduševila je fanove do kojih je došao video.

"Ja bih ovo gledao do ujutro", "Koje legende! Tri slobodna čovjeka koji žive onako kako žele i boli ih k**a što drugi misle o njima", "Tropski bar, ti si kralj", "O jačini aftera ne smijem ni da zamislim", "Koja veličina od čovjeka, a ipak tako prizeman i obican čovjek", "Svaka čast legende", "Nole svjetski", "Ovo je neprocjenjivo, bravo momci!", "Blago onom tko je tamo bio", "Jesam li jedini koji ovo gleda 73. put?", napisali su korisnici TikToka.

Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 2 Foto: TikTok Screenshot

Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 3 Foto: TikTok Screenshot

Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 5 Foto: TikTok Screenshot

Ipak, nakon kratkotrajnog izleta u glazbene vode, Đoković će se vratiti pripremama za posljednji dio teniske sezone, među kojima je i četvrti Grand Slam turnir US Open.

Ovo nije prvi puta da Đoković pokazuje kako pleše. Više o tome čitajte OVDJE.

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