"Ja bih ovo gledao do ujutro!": Đoković napravio show na koncertu regionalne zvijezde

Novak Đoković tijekom odmora u Crnoj Gori iznenadio je publiku na koncertu Vlade Georgieva u Herceg Novom popevši se na pozornicu, gdje je zapjevao i zaplesao uz pjesmu "Tropski bar".
Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković ovih dana se odmara od sportskih odveza odmara u Crnoj Gori. Među aktivnostima ubraja se i odlazak na koncert crnogorske zvijezde sa srpskom adresom Vlade Georgieva u Herceg Novom, pri čemu je ubrzo postao glavna atrakcija.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača ponovno pod povećalom Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu kakvih ljudi ima! Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup
U jednom trenutku, dok je Georgiev s Niggorom izvodio pjesmu "Tropski bar", Đoković se popeo na pozornicu i zapjevao, pritom pokazavši plesne pokrete.
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Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 1 Foto: TikTok Screenshot
Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 4 Foto: TikTok Screenshot
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Snimka koja je osvanula na TikToku oduševila je fanove do kojih je došao video.
"Ja bih ovo gledao do ujutro", "Koje legende! Tri slobodna čovjeka koji žive onako kako žele i boli ih k**a što drugi misle o njima", "Tropski bar, ti si kralj", "O jačini aftera ne smijem ni da zamislim", "Koja veličina od čovjeka, a ipak tako prizeman i obican čovjek", "Svaka čast legende", "Nole svjetski", "Ovo je neprocjenjivo, bravo momci!", "Blago onom tko je tamo bio", "Jesam li jedini koji ovo gleda 73. put?", napisali su korisnici TikToka.
@_mrjokerpubg Definicija GOSPODSKOG gosta iznenađenja: Novak Đoković na bini sa Nigorom kod Vlada! 🎾😎🎶#novakdjokovic #vladogeorgiev #crnagora #viral #balkan ♬ izvorni zvuk - MrJokër 〆
Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 2 Foto: TikTok Screenshot
Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 3 Foto: TikTok Screenshot
Novak Đoković, Vlado Georgiev, Niggor - 5 Foto: TikTok Screenshot
Ipak, nakon kratkotrajnog izleta u glazbene vode, Đoković će se vratiti pripremama za posljednji dio teniske sezone, među kojima je i četvrti Grand Slam turnir US Open.
@draganakovaceviic #vladogeorgiev #kanlikula #tropskibar #viral ♬ original sound - draganakovaceviic
Ovo nije prvi puta da Đoković pokazuje kako pleše. Više o tome čitajte OVDJE.
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