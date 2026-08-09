Jandroković stigao sa suprugom na Alku, jedan detalj o njoj vodi ravno do njegovog oponenta!

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na 311. Sinjsku alku stigao je sa suprugom Sonjom, liječnicom i prvom rođakinjom predsjednika Zorana Milanovića, s kojom je u braku više od tri desetljeća.

Ovogodišnje, 311. izdanje Sinjske alke ponovno je privukla mnoge znatiželjnike, među kojima su bili i predstavnici izvršne vlasti.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković stigao je u Sinj u društvu supruge Sonje Jandroković.

Supružnici su zajedno prošetali Sinjem prije početka Alke, a svojim su pojavljivanjem privukli pozornost okupljenih i fotografa. Predsjednik Sabora za ovu je prigodu odabrao klasičnu kombinaciju bijele košulje i tamnih hlača, dok je njegova supruga nosila dugu plavu haljinu s upečatljivim svijetlim uzorkom.

Galerija 33 33 33 33 33

Gordan i Sonja Jandroković - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Gordan i Sonja Jandroković Foto: Jakov Prkic/Cropix

Sonja je ljetnu kombinaciju upotpunila sunčanim naočalama, bisernom ogrlicom i svijetlom torbicom, dok su supružnici pred fotografe stigli dobro raspoloženi.

Pogledaji ovo Celebrity Pulska Arena sinoć je bila Severinina! Pogledajte prizore sa spektakla koji je rasprodan mjesec dana ranije

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru te sinove Mihaela i Juricu.

Gordan i Sonja Jandroković - 4 Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gordan i Sonja Jandroković - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sonja Jandroković, Gordan Jandroković, Sanja Musić Milanović Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku. Zanimljivo, Sonja je prva rođakinja hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Naime, ona je kći Milanovićevog ujaka Ante Matasića, brata majke našeg predsjednika.

Andrej Plenković, Sonja Jandroković, Gordan Jandroković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zoran Milanović i Sonja Jandroković - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Nives Celzijus odlučila stati na kraj pričama pa jasno poručila: "Ja tako nešto nemam!"

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18 do 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji list pa dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimali politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

Uoči Alke dogodila se nezgoda, o čemu više čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ljetni prizori za poželjeti! Naša voditeljica u ružičastom bikiniju otkrila tetovaže koje inače nisu uvijek u prvom planu

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti

Pogledaji ovo Celebrity "Ja bih ovo gledao do ujutro!": Đoković napravio show na koncertu regionalne zvijezde

Pogledaji ovo Celebrity Nespretan trenutak pred publikom! Sestra slavne pjevačice pala usred pjesme, snimka završila na mrežama