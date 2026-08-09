Ljetni prizori za poželjeti! Naša voditeljica u ružičastom bikiniju otkrila tetovaže koje inače nisu uvijek u prvom planu

Ivana Mišerić uživa u ljetnom odmoru na Hvaru, gdje dane provodi u plovidbi, kupanju i sunčanju, a pratiteljima je pokazala idilične prizore s mora i pozirala u ružičastom bikiniju.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić ljetne dane odlučila je provesti na jednom od omiljenih jadranskih odredišta – Hvaru, a djelić opuštene morske atmosfere podijelila je i na društvenim mrežama. Sunce, kristalno čisto more i vožnja brodom bili su idealna kulisa za fotografije s odmora.

Ivana je za dan na moru odabrala ružičasti bikini, koji je kombinirala s upečatljivim bijelim sunčanim naočalama i mnoštvom ogrlica i narukvica. Pozirala je na brodu, a na nekoliko fotografija u prvom su planu i njezine tetovaže.

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Ivana Mišerić - 2 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 4 Foto: Instagram

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Da na Hvaru uživa u potpunosti, pokazuju i prizori skrivenih uvala, tirkiznog mora i netaknute prirode koje je zabilježila tijekom plovidbe. Između kupanja i sunčanja pronašlo se vremena i za odmor na palubi te uživanje u morskom pogledu.

Društvo joj pravi i zaručnik Dražen Kovačević, s kojim je snimila zajednički selfie na brodu. Dok su se iza njih izmjenjivali prepoznatljivi dalmatinski pejzaži, par je očito iskoristio sunčani dan za bijeg od svakodnevnih obaveza.

Ivana Mišerić - 3 Foto: Instagram

Ivana Mišerić - 5 Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama, Ivana je svoj hvarski odmor pretvorila u pravi ljetni predah – uz more, sunce, plovidbu i opuštene trenutke daleko od gradske vreve.

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