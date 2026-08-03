Thompson otkrio kojom će pjesmom otvoriti veliki koncert u Šibeniku: ''Njome smo stvarali državu''

Dok se Šibenik priprema za jedan od najiščekivanijih koncerata ovog ljeta, Marko Perković Thompson uoči izlaska na pozornicu otkrio je kojom će pjesmom otvoriti nastup na Šubićevcu te objasnio zašto upravo ona već desetljećima ima posebno mjesto u njegovim koncertima.

Sve je spremno za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac u Šibeniku, koji će se održati u utorak u sklopu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Uoči nastupa pjevač se obratio obožavateljima te otkrio kojom će pjesmom otvoriti večer, ali i objavio važne informacije za sve koji dolaze na koncert.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama potvrdio da će koncert u Šibeniku, kao i proteklih desetljeća, započeti pjesmom ''Bojna Čavoglave'', za koju kaže da ima posebno značenje u njegovoj karijeri i obilježavanju vojno-redarstvene operacije ''Oluja''.

U objavi je istaknuo kako od 1995. godine svaki koncert kojim se obilježava Oluja otvara upravo tom pjesmom.

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''Šibenski koncert počinjemo Bojnom Čavoglave! U sklopu obilježavanja Oluje svaki svoj koncert, od 1995. godine pa do danas, započinjem pjesmom 'Bojna Čavoglave', pa će tako biti i ove godine u Šibeniku'', napisao je, dodajući da za njega pjesma simbolizira vrijeme obrane i oslobađanja Hrvatske.

Poručio je i kako je riječ o pjesmi koja predstavlja trajni podsjetnik na hrvatske branitelje te zaključio:

''S pjesmom 'Bojna Čavoglave' stvarali smo našu državu i njome ćemo slaviti naše pobjede. Stoga ćemo njome započeti i naš koncert u Šibeniku, gradu heroju.''

Osim što je otkrio kako će izgledati sam početak koncerta, Thompson je uputio i nekoliko važnih preporuka svim posjetiteljima.

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Pozvao je publiku da u Šibenik stigne tijekom prijepodneva kako bi izbjegla prometne gužve te na vrijeme ušla na stadion. Organizatori su, u suradnji s Gradom Šibenikom, osigurali parkirališta u Industrijskoj zoni Podi, odakle će do stadiona voziti organizirani autobusi, kao i parkiralište na lokaciji TEF. Više pročitajte OVDJE.

Ulazi na stadion otvaraju se u 17 sati, a posjetiteljima se preporučuje raniji dolazak kako bi ulazak protekao što sigurnije i bez zastoja.

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Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara, vatrogasci su uputili apel svim posjetiteljima da ne koriste i ne pale pirotehnička sredstva, posebno na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama.

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Koncert na Šubićevcu bit će Thompsonov prvi nastup u Šibeniku nakon više od deset godina. Posljednji put ondje je nastupio 2013. godine na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma, a nakon Šibenika slijede koncerti u Imotskom 8. kolovoza te u Vukovaru 29. kolovoza.

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