Daria Lorenci Flatz uključila se u raspravu Jacquesa i Duške, jasno je poručila na čijoj je strani

Rasprava koja je izbila nakon nastupa Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima i dalje izaziva brojne reakcije. Ovoga puta oglasila se glumica Daria Lorenci Flatz i otkrila što misli o cijeloj situaciji.

Javna rasprava između Jacquesa Houdeka i mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak, koja je izbila nakon njezina nastupa na Oliverovim večerima, dobila je novi nastavak. U cijelu se priču sada uključila i glumica Daria Lorenci Flatz.

Podsjetimo, sve je počelo nakon Duškine izvedbe pjesme ''Ostavljam te samu'' na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću. Jacques je tada na društvenim mrežama ustvrdio da je problem u njezinu glasu te napisao kako bi trebala što prije potražiti stručnu pomoć. Duška mu je ubrzo odgovorila da je nedavno bila na liječničkom pregledu te da su joj glasnice potpuno zdrave, naglasivši da razumije kako se nekome njezin način pjevanja možda ne mora svidjeti, ali da sa zdravljem nema nikakvih problema.

Više o tome kako je započela cijela drama pročitajte OVDJE.

Nakon toga Jacques se ponovno oglasio i poručio kako nije imao namjeru nikoga vrijeđati, već da je iznio svoje profesionalno mišljenje kao dugogodišnji glazbenik. Istaknuo je i kako stoji iza svega što je napisao te smatra da je rekao ono što mnogi misle, ali ne žele javno izgovoriti.

In Magazin: Jacques Houdek - 1 Foto: In Magazin

Što je Jacques sve poručio u svojoj novoj objavi pročitajte OVDJE.

Sada se u cijelu raspravu uključila i glumica Daria Lorenci Flatz, koja je jasno dala do znanja da podržava Dušku.

Daria Lorenci Flatz Foto: In Magazin

Na društvenim mrežama priznala je kako inače ne komentira ovakve javne polemike, no ovaj je put odlučila napraviti iznimku. Smatra da se savjeti kolegama, pa čak i kada su dobronamjerni, ne bi trebali dijeliti javno.

''Pišite ženi privatno u inbox, meni je to nekako pristojno, a javno jedni druge ako ne možemo pohvaliti možemo šutjeti'', poručila je Daria.

Duška Brčić-Šušak - 5 Foto: Instagram

Dodala je kako joj je teško zamisliti da bi se kolege glumci na sličan način javno prozivali ili savjetovali te otkrila da Dušku prije ove rasprave nije ni poznavala.

Ipak, nakon što je poslušala njezin nastup, zaključila je da joj se izvedba svidjela.

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''Ako već želite kolegici pomoći, lijepo bi bilo da joj ne dijelite javne savjete. Mislim da ih nije ni tražila. Duška, meni ste top'', napisala je glumica.

Time je rasprava koja je krenula zbog jednog glazbenog nastupa dobila još jedan nastavak, a reakcije javnosti i dalje ne jenjavaju.

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Više o tome što je o cijeloj situaciji poručila operna pjevačica Irena Parlov, koja je podržala Jacquesa Houdeka, pročitajte OVDJE.

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