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''Nisam znalac...''

Daria Lorenci Flatz uključila se u raspravu Jacquesa i Duške, jasno je poručila na čijoj je strani

Piše K. D., Danas @ 17:30 Celebrity komentari
Daria Lorenci Flatz Daria Lorenci Flatz Foto: Instagram

Rasprava koja je izbila nakon nastupa Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima i dalje izaziva brojne reakcije. Ovoga puta oglasila se glumica Daria Lorenci Flatz i otkrila što misli o cijeloj situaciji.

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