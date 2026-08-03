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"je*eš avokado tost"

Širi se hit-snimka Due Lipe kako u Prištini nakon izlaska jede pljeskavicu: "Ovo je balkanski stil!"

Piše I. G., Danas @ 14:05 Celebrity komentari
Dua Lipa Dua Lipa Foto: Dua Lipa/Instagram

Dua Lipa na društvenim je mrežama nasmijala pratitelje videom snimljenim u 4:30 ujutro nakon izlaska.

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Širi se hit-snimka Due Lipe kako u Prištini nakon izlaska jede pljeskavicu: "Ovo je balkanski stil!"
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