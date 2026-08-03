Širi se hit-snimka Due Lipe kako u Prištini nakon izlaska jede pljeskavicu: "Ovo je balkanski stil!"

Dua Lipa na društvenim je mrežama nasmijala pratitelje videom snimljenim u 4:30 ujutro nakon izlaska.
Dua Lipa ovih dana boravi na Kosovu zbog Sunny Hill Festivala, koji organizira zajedno s ocem Dukagjinom, a jedan prizor izvan pozornice posebno je nasmijao njezine pratitelje.3 vijesti o kojima se priča zgodna žena Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu ''ne daješ joj slobodu da se izrazi'' Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema danas je neprepoznatljiv S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora
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Pjevačica s Kosova na društvenim je mrežama podijelila video na kojem u društvu sestre Rine u 4:30 ujutro uživa u pljeskavici nakon izlaska.
Uz osmijeh je poručila: "Je*eš avokado tost."
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Dok joj sestra u šali uzima zalogaj, njih dvije pokazuju vrijeme na mobitelu, a Dua kroz smijeh govori:
"Vrijeme je za doručak... Balkanski stil."
Simpatična snimka ubrzo je postala hit na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je pjevačica pokazala da odlično poznaje balkanske običaje.
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Dua Lipa Foto: Instagram
Dua Lipa Foto: Instagram
Video je dio galerije kojom je sažela vikend na festivalu, gdje je, osim uživanja u lokalnim specijalitetima, pratila nastupe zvijezda poput Katy Perry i Lewisa Capaldija.
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