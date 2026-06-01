Jedva se izvukla iz pakla ovisnosti: Karijera joj je išla u nebesa, a ona je potajno tonula

Hayden Panettiere danas otvoreno govori o usamljenosti, ovisnostima, postporođajnoj depresiji, nasilnoj vezi, gubitku brata i drugim životnim izazovima koji su obilježili njezin put od slave do osobnog oporavka.

Hayden Panettiere godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije. Publika ju je upoznala još kao dijete, a svjetsku slavu donijela joj je uloga Claire Bennet u seriji "Heroes". No iza uspješne karijere krila se sasvim druga priča – ona o djevojčici koja je odrasla pred kamerama, godinama se borila s depresijom, ovisnostima i nasilnim vezama te prošla kroz jednu od najvećih osobnih tragedija kada je izgubila mlađeg brata Jansena.

Posljednjih tjedana ponovno je u središtu pozornosti zbog memoara "This Is Me: A Reckoning", u kojima je bez zadrške progovorila o svemu što se godinama događalo iza reflektora.

Rođena je 21. kolovoza 1989. godine u New Yorku. Njezina majka Lesley Vogel bila je glumica u sapunicama, a upravo ju je ona vrlo rano uvela u svijet zabave. Pred kamerama se pojavila sa samo 11 mjeseci kada je snimila reklamu za dječje igračke.

Uslijedile su uloge u popularnim sapunicama "One Life to Live" i "Guiding Light", a školovanje je često morala prilagođavati glumačkim obvezama. Kasnije je završila srednju školu uz privatne instruktore jer je većinu vremena provodila na setovima.

Iako je mnogima njezin život izgledao glamurozno, Hayden danas priznaje da se kao dijete osjećala izolirano od svojih vršnjaka.

Govoreći o školskim danima, prisjetila se koliko joj je bilo teško pronaći svoje mjesto među drugom djecom.

"Možda mogu preživjeti dan ako jednostavno ne moram birati gdje ću sjediti u kantini", priznala je prisjećajući se osjećaja usamljenosti.

Dodala je i da nitko od njezinih vršnjaka nije mogao razumjeti život koji je vodila: "Zato što sam bila na setu, toliko sam toga propustila... Tko se s tim može poistovjetiti? Nitko se u toj dobi nije mogao poistovjetiti s tim."

Već s 12 godina doživjela je, kako kaže, ozbiljnu krizu identiteta jer više nije znala gdje završavaju likovi koje glumi, a gdje počinje ona sama.

Iako je glumila od djetinjstva, pravi proboj dogodio se 2006. godine kada je dobila ulogu Claire Bennet u hit-seriji "Heroes". Lik srednjoškolke koja se može regenerirati postao je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova tog razdoblja, a Hayden je preko noći postala svjetska zvijezda.

Nakon toga nizale su se filmske i televizijske uloge. Publika je pamti iz filmova "Bring It On: All or Nothing", "I Love You, Beth Cooper" i horor franšize "Scream", gdje je glumila Kirby Reed.

Ipak, uz "Heroes", njezina najvažnija i najhvaljenija uloga ostala je Juliette Barnes u glazbenoj drami "Nashville", za koju je čak dva puta bila nominirana za Zlatni globus.

Dok je izvana djelovala kao uspješna televizijska zvijezda, privatno je prolazila kroz teško razdoblje. Nakon rođenja kćeri Kaye 2014. godine razvila je tešku postporođajnu depresiju. Kasnije je priznala da se osjećala emocionalno prazno te da je sve više posezala za alkoholom kako bi funkcionirala.

U memoarima je otkrila da je u najtežem razdoblju odmah nakon buđenja posezala za alkoholom te da su ovisnost i depresija potpuno preuzele kontrolu nad njezinim životom.

Osim alkohola, godinama se borila i s ovisnošću o opioidima, za koje tvrdi da su joj prvi put ponuđeni još tijekom tinejdžerskih godina kako bi lakše podnosila javne nastupe i intervjue.

Jedna od tema koja je godinama izazivala najviše interesa javnosti bila je odluka da njezina kći Kaya živi s ocem, bivšim boksačkim prvakom Vladimirom Kličkom.

Hayden je 2018. godine prepustila puno skrbništvo Kličku kako bi se mogla posvetiti liječenju i oporavku od ovisnosti te postporođajne depresije. Godinama su kružile glasine da je dobrovoljno "odustala" od kćeri, no glumica tvrdi da to nikada nije bila istina.

"Ideja da bi itko pomislio da sam samo dala svoje dijete i bila u redu s tim je srceparajuća", rekla je nedavno.

Danas Kaya živi s ocem u Europi, a Hayden ističe da imaju blizak odnos i redovito se viđaju.

Nakon prekida s Kličkom započela je vezu s Brianom Hickersonom. Njihova veza ubrzo je postala predmet medijskih napisa zbog nasilnih incidenata. Hickerson je više puta bio uhićen zbog fizičkog nasilja nad glumicom, a slučaj je završio i na sudu.

Hayden je kasnije priznala da je godinama ostajala u toksičnom odnosu jer je bila emocionalno iscrpljena i ranjiva.

Jedan od najtežih trenutaka njezina života dogodio se 2023. godine kada je njezin mlađi brat Jansen Panettiere iznenada preminuo s 28 godina.

Jansen je također bio glumac, a obitelj je kasnije otkrila da je preminuo zbog komplikacija povezanih s povećanim srcem i problemima sa srčanim zaliscima. Hayden je više puta priznala da ju je bratova smrt potpuno slomila te da se s tim gubitkom i danas teško nosi.

Osim veze s Kličkom, Hayden je bila u vezi i s kolegom Milom Ventimigliom, zvijezdom serije "Heroes". Njihova romansa godinama je punila tabloide zbog velike razlike u godinama.

S Kličkom je bila u vezi gotovo deset godina, uz prekide i pomirenja, a ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničke kćeri.

Godine 2026. prvi put je javno progovorila i o svojoj biseksualnosti, priznajući da je godinama strahovala kako će javnost reagirati na njezinu seksualnu orijentaciju.

Danas 36-godišnja Hayden Panettiere pokušava ponovno izgraditi život nakon godina obilježenih ovisnostima, depresijom i osobnim tragedijama. Nedavno se vratila glumi kroz nastavke franšize "Scream", a najveći fokus trenutno joj je promocija memoara "This Is Me: A Reckoning", u kojima je po prvi put potpuno otvoreno progovorila o najmračnijim poglavljima svog života.

Nekadašnja dječja zvijezda danas kaže da se prvi put osjeća spremnom živjeti iskreno, bez skrivanja problema koji su je godinama pratili. Iako joj put do oporavka nije bio nimalo jednostavan, Hayden Panettiere danas je odlučna da njezina priča ne bude priča o padu, nego o preživljavanju i novom početku.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.