Društvene mreže eksplodirale su nakon finala showa Nove TV: "Rasturio je Molitvu!''

Ovogodišnja sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato" ponudila je niz vrhunskih nastupa, a završnica je još jednom pokazala koliko su se gledatelji povezali s kandidatima. Nakon velikog finala društvene mreže preplavili su komentari onih koji vjeruju da je pehar završio u pravim rukama.

Veliko finale showa "Tvoje lice zvuči poznato" donijelo je mnogo emocija, vrhunskih transformacija i neizvjesnosti, a na kraju je titulu pobjednika odnio Sven Pocrnić.

Njegova pobjeda kao Marija Šerifović izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su gledatelji mahom složni u jednom – pobjeda je zasluženo otišla u njegove ruke.

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović - 1 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Domenico Modugno Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Mariah Carey Foto: Nova TV

Tijekom cijele sezone Sven je oduševljavao publiku i žiri svojim nastupima pokazujući nevjerojatnu sposobnost transformacije u različite glazbene zvijezde. Posebno su se istaknuli njegovi nastupi u kojima je spojio vokalnu interpretaciju, glumački talent i scensku prisutnost, zbog čega je od samog početka slovio za jednog od favorita natjecanja.

Nakon proglašenja pobjednika društvene mreže preplavili su komentari podrške i čestitki.

Sven Pocrnić kao Neda Ukraden - 1 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Celine Dion - 2 Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Ed Sheeran Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Britney Spears - 3 Foto: Nova TV

"Bravo, Svene, zasluženo je i čestitam!!!", "Bravo, Svene, od samih početaka navijala sam za tebe", "Neka mu se ostvario dječački san", "Čestitke Svenu, a i ostalim kandidatima. Zaista su svi bili fantastični i zaslužuju svi biti prvi", "Svi su oni pobjednici, dali su nam toliko zabave, emocija, bilo je smijeha i suza u očima, hvala im na tome", "Bravooo, čestitke dragi Svene, zaslužena pobjeda, bio si najbolji u cijeloj sezoni!", "Bravo, Svene, bio si najbolji, zasluženo", "Rasturio je Molitvu, a nije pjevač. Bravo!", "Bravo, Svene! U potpunosti zaslužena pobjeda. Svaka čast!", "Totalno zaslužena pobjedaaa!! Maestralan", "Svenko naš maestralni", pisali su gledatelji.

Mnogi su upravo njegovu izvedbu pjesme "Molitva" izdvojili kao jedan od najimpresivnijih trenutaka cijele sezone, ističući kako je pokazao iznimnu emotivnost i talent. Upravo su takvi nastupi, smatraju gledatelji, bili ključni za njegov konačni trijumf.

Sven Pocrnić kao Sam Smith Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Đorđe Balašević Foto: Nova TV

Ipak, publika nije zaboravila ni ostale natjecatelje. Brojni komentatori naglasili su kako je ovogodišnja sezona bila jedna od najjačih dosad te da su svi kandidati tijekom mjeseci natjecanja pružili vrhunsku zabavu i nezaboravne trenutke.

Svenova pobjeda tako je zaključila još jednu uspješnu sezonu popularnog showa, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, gledatelji smatraju da je pehar završio u pravim rukama.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.