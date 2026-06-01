Schumacher se oženio partnerom nakon što je javno priznao da je gej, oglasila se njegova bivša žena

Nekadašnji vozač Formule 1 Ralf Schumacher uplovio je u novo životno poglavlje. Gotovo dvije godine nakon što je javno progovorio o svojoj vezi s muškarcem, sa svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom izrekao je sudbonosno da na raskošnoj ceremoniji u St. Tropezu, koju su pratile i televizijske kamere.

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher oženio se svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom na glamuroznoj ceremoniji u St. Tropezu, 19 mjeseci nakon što je javno otkrio da je gej, piše Daily Mail.

Schumacher, koji danas ima 50 godina, i njegov 36-godišnji partner vjenčali su se u subotu u poznatom francuskom obalnom gradu, a svečanost je bila zamišljena kao početak trodnevnog slavlja. Par je za veliki dan odabrao elegantna tamnoplava odijela i svjetloplave kravate, a pred obitelji i prijateljima nisu skrivali sreću.

Vjenčanje je dodatno privuklo pažnju jer su ga snimale kamere Skya i platforme Wow za njihov dokumentarni serijal "Ralf & Etienne: Wir sagen Ja", odnosno "Ralf i Etienne: Kažemo da". Serijal ima četiri epizode, a završna, posvećena samom vjenčanju, trebala bi biti prikazana ovih dana.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U dokumentarcu bi se, prema najavama, trebale prikazati i pripreme za svadbu, uključujući odluku Etiennea Bousquet-Cassagnea da prije ceremonije napravi facelift, iako Ralf navodno nije bio potpuno oduševljen tom idejom.

Schumacher i Etienne imaju kuću u blizini St. Tropeza, pa je upravo ta lokacija bila posebno simbolična za njihovo vjenčanje.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: Franz Chavaroche / Bestimage / Profimedia

Ralfov privatni život posljednjih je godina bio pod povećalom javnosti. Prije veze s Etienneom bio je u braku s Corom Schumacher, s kojom se vjenčao 2001. godine. Njihov brak trajao je 13 godina, a zajedno imaju sina Davida.

Nakon što je Ralf javno otkrio da je u vezi s muškarcem, odnos s bivšom suprugom postao je izrazito buran. Cora je tada tvrdila da je protratila najbolje godine života, a u jednom je trenutku čak spalila svoju vjenčanicu. Javno ga je molila i da je ostavi na miru kako bi mogla zacijeliti u miru.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: Franz Chavaroche / Bestimage / Profimedia

Ipak, nakon vijesti o njegovu novom braku Cora je u veljači poslala smireniju poruku te poručila da ona i njezin novi partner Steven Bo Bekendam žele Ralfu i Etienneu sve najbolje i puno sreće.

Ralf Schumacher mlađi je brat Michaela Schumachera, sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1, koji je od teške skijaške nesreće 2013. godine daleko od očiju javnosti.

