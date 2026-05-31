Zavirite u dom splitske glumice koji je uredila po skandinavskim standardima sa suprugom Šveđaninom

Glumica Ana Maras Harmander na društvenim mrežama rijetko otkriva detalje iz privatnog života, no jednom je objavom svojim pratiteljima omogućila rijedak pogled u elegantno uređeni obiteljski dom u Zagrebu koji osvaja spojem skandinavskog dizajna, topline i funkcionalnosti.

Glumica Ana Maras Harmander uživa u mirnom obiteljskom životu sa suprugom Johnom Harmanderom i njihovim sinčićem Rubensom.

Iako privatnost čuva podalje od očiju javnosti, povremeno na društvenim mrežama podijeli detalje iz svakodnevice, pa su njezini pratitelji imali priliku zaviriti i u prekrasno uređen dom u širem centru Zagreba.

Već na prvi pogled jasno je da je interijer uređen u kombinaciji modernog i skandinavskog stila, s naglaskom na funkcionalnost, prozračnost i neutralne tonove. Dnevnim boravkom dominira veliki sivi kutni trosjed koji prostoru daje dozu elegancije, dok tamniji dekorativni jastuci unose kontrast i dodatnu udobnost.

Stan Ane Maras Harmander - 3 Foto: Instagram

Poseban dojam ostavljaju veliki prozori koji prostoru osiguravaju obilje prirodnog svjetla, što je jedna od prepoznatljivih karakteristika skandinavskog dizajna. Uz njih su smještene brojne sobne biljke koje unose svježinu i dodatno naglašavaju povezanost interijera s prirodom.

Stan Ane Maras Harmander - 2 Foto: Instagram

U središtu dnevnog boravka nalaze se nepravilni drveni stolići u svijetloj nijansi drveta, koji se savršeno uklapaju u ostatak prostora i stvaraju ugodan kontrast dominantnim sivim tonovima. Dekorativni detalji poput elegantnog zlatnog svijećnjaka i crnog fenjera dodatno podižu estetiku prostora te mu daju poseban karakter.

Pogledaji ovo Celebrity Od dječaka iz Križevaca do rasprodanog Boogalooa: ''Ovo nam je bio san''

Iz dnevnog boravka pruža se pogled na terasu okruženu zelenilom, koja djeluje kao prava mala gradska oaza. Ana ju je uredila drvenim ležaljkama i udobnim kutnim sjedećim garniturama, stvarajući idealan kutak za opuštanje i druženje tijekom toplijih mjeseci.

Ana Maras Harmander - 6 Foto: Instagram

Ipak, najveću pažnju privlači prostrana kuhinja, uređena u kombinaciji sivih tonova i prirodnog drveta. Kuhinjski otok izrađen od drveta skladno se nadovezuje na blagovaonski stol i stolice od istog materijala, čime je postignuta vizualna povezanost cijelog prostora.

Pogledaji ovo Celebrity Arhitekt Ante Vrban podijelio prvu fotografiju s novorođenim sinčićem!

Dom Ane Maras Harmander dokaz je da se moderan dizajn i obiteljska atmosfera mogu savršeno spojiti u skladan, elegantan i nadasve ugodan životni prostor.

Galerija 9 9 9 9 9

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Bivši nogometaš i supruga u prisnim trenucima nisu ni primijetili da sve snimaju paparazzi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako to izgleda kad Laura Gnjatović večernje haljine zamijeni s tanga-badićem!