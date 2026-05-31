Oženio se nogometaš Hajduka, a kum mu bio slavni dinamovac!

Dok na terenu brane boje najvećih hrvatskih rivala, izvan nogometnih travnjaka povezuje ih dugogodišnje prijateljstvo, upravo je zato Dinamov vratar Ivan Nevistić imao posebnu ulogu na vjenčanju Hajdukovog veznjaka Mihaela Žapera.

Nogometaš Hajduka Mihael Žaper uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Ivanom, a jedno od najzanimljivijih imena među uzvanicima bio je njegov kum – vratar Dinama Ivan Nevistić.

Nevistić je na društvenim mrežama podijelio nekoliko fotografija sa svečanog slavlja održanog u splitskoj Villi Dalmaciji, gdje su mladenci s obitelji i prijateljima proslavili svoj veliki dan. Mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj vjenčanici, dok je Žaper za ovu prigodu odabrao klasični crni smoking.

Posebnu pozornost privuklo je upravo kumstvo između dvojice nogometaša koji danas nose dresove najvećih hrvatskih rivala. Njihovo prijateljstvo traje godinama i seže još u dane provedene u omladinskoj školi Osijeka. Nevistić je 2015. godine napustio osječki klub i preselio u Rijeku, dok je Žaper ostao u Gradskom vrtu te kasnije postao jedan od ključnih igrača Osijeka prije transfera u Hajduk 2023. godine.

Na svadbenom slavlju okupio se i niz poznatih nogometnih imena. Među uzvanicima su bili bivši i aktualni igrači Hajduka, uključujući Filipa Krovinovića, Zvonimira Šarliju, Ivicu Ivušića i Dominika Prpića, koji su zajedno s mladencima obilježili ovaj poseban trenutak, prenosi Slobodna Dalmacija.

Fotografije sa slavlja otkrivaju opuštenu i veselu atmosferu, a prijateljstvo Žapera i Nevistića još je jednom pokazalo kako nogometna rivalstva ostaju na terenu, dok privatne veze često nadilaze klupske boje.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



