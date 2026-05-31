Naš influencer proživio noćnu moru s podstanarkom: ''Shvatio da ni ne znam tko mi je u stanu''

Influencer Marco Cuccurin podijelio je na društvenim mrežama šokantne detalje višegodišnje borbe s bivšom podstanarkom za koju tvrdi da mu je uništila stan u Puli.

Influencer Marco Cuccurin na Instagramu je podijelio detalje neugodne situacije koja ga, kako tvrdi, prati već gotovo dvije godine. U videu je pokazao stanje svog stana u Puli nakon što je napokon ponovno ušao u njega te optužio bivšu podstanarku za uništavanje nekretnine, lažno predstavljanje i brojne probleme koje je njegova obitelj proživljavala.

"Podstanarka s lažnim imenom uništila mi je stan i prevarila me", poručio je Cuccurin na početku videa.

Objasnio je kako više od godinu dana nije imao pristup vlastitoj nekretnini.

"Više od godinu dana uopće nisam imao pristup svom stanu. U stanu sam čak našao zastrašujuće poruke jer se ona s nekim tajnovito nalazila u stanu kad nas tamo nije bilo", rekao je.

Prema njegovim riječima, problemi su počeli kada je odlučio renovirati stan. Tada su promijenjena ulazna vrata i prozori, a ključevi su ostavljeni podstanarki.

Stan Marca Cuccurina - 5 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 4 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 6 Foto: Instagram

"Jednom prilikom jedva sam je nagovorio da promijenimo ulazna vrata i prozore. Mene nije bilo u Puli, tata je otišao i majstori su sve ključeve ostavili njoj. Otada se, ljudi moji, zaključala i više nam nije dala unutra", ispričao je.

Dodao je kako se njegovom ocu dogodio propust, ali smatra da je odgovornost na podstanarki.

Pogledaji ovo Celebrity Oženio se nogometaš Hajduka, a kum mu bio slavni dinamovac!

"Tati se dogodio propust, ali kriva je žena koja očito nije normalna", kazao je.

Kada je napokon ponovno ušao u stan, prizor ga je, tvrdi, šokirao.

"Dotična gospođa koja je bila u najmu nije brinula o stanu, zaprljala ga je i uništila cijelog, tako da sam sve morao urediti ispočetka", rekao je Cuccurin.

Stan Marca Cuccurina - 3 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 2 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 7 Foto: Instagram

Istaknuo je kako za njega taj stan ima posebnu sentimentalnu vrijednost.

"To je stan u kojem sam provodio vikende sa svojom bakom", dodao je.

Nakon što je podstanarka promijenila broj telefona i prestala odgovarati na pozive, odlučio je zatražiti pomoć policije.

"Pozvao sam policiju, aktivirao sam i svoju odvjetnicu, a policija mi je rekla da smo u Europskoj uniji, da oni jednostavno ne mogu ženu izbaciti iz stana i ostaviti je na ulici", prepričao je.

Iako je ugovor o najmu, tvrdi, odavno istekao, situacija se nije promijenila. Dodatni šok uslijedio je kada je policija pokušala provjeriti identitet žene.

Pogledaji ovo Celebrity Tko će pobijediti? Ovo su finalisti showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

"Najgore od svega, u policiji, kad su pretražili pod imenom i prezimenom kojima se nama predstavila, nisu našli ni jedan podatak o toj osobi. Rekli su da ta osoba u Hrvatskoj, točnije u Puli, ni ne postoji. To je trenutak kad sam ja shvatio da ni ne znam tko mi je u stanu, što radi u stanu, a realno ni koje su njene namjere", rekao je.

Tvrdi da mu je tijekom jednog od posljednjih razgovora podstanarka otkrila što je zapravo željela.

Stan Marca Cuccurina - 8 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 9 Foto: Instagram

Stan Marca Cuccurina - 10 Foto: Instagram

"Na jednom od zadnjih poziva na kojem sam se čuo s njom, rekla mi je da je njena namjera bila da se uda za mog djeda i da naslijedi sve od nas. Čitaj, naravno, da nas pokrade i da nam uzme sve", ispričao je influencer.

Pokušaji deložacije pravnim putem, kaže, nisu dali rezultate.

"Moja je odvjetnica slala više naloga koje je onda dotična morala potpisati, ali je svaki put odlučila ne otvoriti vrata i ja tako nisam mogao legalno ući u stan", objasnio je.

Pogledaji ovo Celebrity Od dječaka iz Križevaca do rasprodanog Boogalooa: ''Ovo nam je bio san''

Policija je, tvrdi, više puta dolazila na adresu, ali bez odgovarajuće sudske odluke nisu mogli reagirati.

"Ostao sam u šoku jer sam shvatio da kao vlasnik stana uopće nisam zaštićen zakonom", požalio se.

Nakon dugotrajne borbe uspio je ponovno ući u nekretninu, no ondje ga je dočekalo neugodno iznenađenje.

"Ovaj stan je sad na putu da postane prekrasan apartman, ali ljudi moji, mene je tamo dočekala kila žohara i prljavštine", rekao je.

Stan Marca Cuccurina - 1 Foto: Instagram

Za kraj je otkrio da se s cijelom situacijom nosio gotovo dvije godine uz pomoć obitelji te najavio nastavak priče.

"Već dvije godine borim se s ovim problemom uz pomoć svoje obitelji", poručio je te dodao kako će u idućem videu otkriti na koji je način naposljetku uspio riješiti situaciju i vratiti svoj stan pod svoju kontrolu.

Galerija 16 16 16 16 16

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Filip Hrgović pokazao nježniju stranu: Pozirao je s predivnom suprugom i kćerkicom

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je novi frontmen Opće opasnosti? S njima je prije 15 godina snimio hit-pjesmu