Tko će pobijediti? Ovo su finalisti showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

Veliko finale showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' kuca na vrata, a gledatelji diljem Hrvatske već imaju svoje favorite.

Nakon tjedana spektakularnih transformacija, emotivnih nastupa i nezaboravnih izvedbi, jubilarna 10. sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato" stigla je do samoga kraja.

U velikom finalu za pobjedu će se boriti četvero kandidata koji su tijekom cijele sezone oduševljavali i publiku i žiri – Iva Ajduković, Lovro Juraga, Sven Pocrnić i David Amaro.

Posebnu pažnju ove sezone privukao je Sven Pocrnić, koji je u polufinalu upisao već četvrtu pobjedu zahvaljujući impresivnoj transformaciji u Domenica Modugna i izvedbi legendarnog hita "Volare".

Tijekom cijele sezone pokazao je iznimnu svestranost te se često nalazio među favoritima gledatelja. A ove sezone bio je i potpuni rekorder po broju pobjeda, njih četiri. Njegove najbolje transformacije bile su upravo Domenico Modugno, Mariah Carey, Käärijä i Britney Spears.

S druge strane, Lovro Juraga nekoliko je puta dokazao da se jednako dobro snalazi u različitim glazbenim žanrovima.

Njegova energična transformacija u Damiana Davida iz grupe Måneskin donijela mu je pobjedu u desetoj epizodi, a tijekom sezone briljirao je i kao Vice Vukov te brojne druge glazbene ikone.

Ni Iva Ajduković nije ostala nezapažena.

Svojim emotivnim nastupima i uvjerljivim transformacijama iz tjedna u tjedan osvajala je simpatije publike, a pobjedu je odnijela transformacijom u Adele i u Barbaru Pravi.

David Amaro tijekom cijele sezone pokazivao veliku scensku energiju i glazbenu raznolikost, zbog čega se s razlogom našao među najboljom četvorkom.

Pobjedu je u showu dosad odnio transformacijom u Melody.

Tko će pobijediti u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''? Iva Ajduković

David Amaro

Lovro Juraga

