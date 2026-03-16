Britney Spears ili Thompson: Koja vam je transformacija našeg pjevača bila bolja?

Gledatelji ne prestaju komentirati pobjednički nastup Svena Pocrnića u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' koji je svojom transformacijom u Britney Spears oduševio publiku i žiri.

Druga epizoda popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a najveću pažnju privukao je pobjednik večeri – Sven Pocrnić.

Mladi izvođač oduševio je publiku i žiri transformacijom u svjetsku pop ikonu Britney Spears.

Sven je na pozornici donio energiju, ples i prepoznatljiv stil slavne pjevačice, a mnogi gledatelji komentirali su kako je riječ o jednoj od najuvjerljivijih transformacija ove sezone. Kostim, koreografija i vokalna interpretacija podsjetili su na najveće trenutke Britneyne karijere, što mu je na kraju donijelo i pobjedu u drugoj epizodi.

Nedugo nakon emitiranja emisije, društvene mreže preplavili su komentari gledatelja.

''Predobar je bio'', ''Dragi Sven, samo naprijed'', ''Potpuno zasluženo'', ''Top je bio, do suza sam se nasmijala'', ''Skinuo je i pokrete'', ''Ma ludilo Sven!'', neki su od komentara.

Publika je posebno istaknula njegovu energiju na sceni i precizno izvedenu koreografiju, koja je podsjetila na legendarne Britney Spears nastupe iz ranih 2000-ih.

U prvoj epizodi showa Sven je utjelovio Thompsona. Nastupa se prisjetite OVDJE.

Gledateljima je bilo teško odlučiti koju je točku bolje izveo, a je li vama bio bolji kao Britney ili kao Thompson recite nam u anketi.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Previše ili? Haljina s visokim prorezom Gwyneth Paltrow privukla je sve poglede

