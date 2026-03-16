Što se dogodilo s Pedrom Pascalom? Pojavio se bez zaštitnog znaka i pokrenuo lavinu reakcija!

Pedro Pascal iznenadio je obožavatelje na dodjeli Oscara 2026. kada se pojavio bez svog prepoznatljivog brka, zbog čega su društvene mreže preplavile šale i komentari o njegovu potpuno drugačijem izgledu.

50-godišnji glumac stigao je na crveni tepih u bijeloj košulji ukrašenoj velikim cvijetom na prsima i crnim hlačama visokog struka, no ono što je najviše iznenadilo obožavatelje bio je detalj koji je odmah upao u oči – Pascal je obrijao svoj prepoznatljivi brk.

Zvijezda filma "Materijalisti" godinama je poznata po svom zaštitnom znaku, pa je mnoge fanove iznenadilo koliko drugačije izgleda bez brkova. Rasprava o njegovu izgledu ubrzo se proširila društvenom mrežom X, gdje su korisnici u šali počeli nagađati da je riječ o klonu ili čak voštanoj figuri.

"Što se dogodilo s Pedrom Pascalom?", "Večeras je na dodjeli Oscara predstavljena voštana figura Pedra Pascala", "Možemo li prestati se pretvarati da je atraktivan?", "Wow, ostario je otkako sam ga zadnji put vidjela", "Zalijepi brkove natrag", "Pedro, molim te da se više nikada ne obriješ", pisali su komentatori na društvenim mrežama.

Mnogi su primijetili da glumac izgleda mlađe nego inače, dok su neki priznali da su ga morali dvaput pogledati kako bi shvatili da je riječ o njemu.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da novi izgled neke zvijezde potakne teorije zavjere na internetu. Prošlog mjeseca Jim Carrey je izazvao slične reakcije kada se pojavio na dodjeli nagrada César u Parizu.

Njegov izgled bio je toliko drugačiji da su neki obožavatelji počeli nagađati da je riječ o klonu. Umjetnik Alexis Stone, poznat po transformacijama u slavne osobe, čak je tvrdio da je on bio na pozornici umjesto Carreyja.

Ipak, kasnije je potvrđeno da je Carrey doista prisustvovao događaju, iako su se pojavile i spekulacije o mogućim estetskim zahvatima.

Bez obzira na internetske šale i teorije, jedno je sigurno – Pedro Pascal svojim je novim izgledom uspio postati jedna od najkomentiranijih zvijezda večeri, i prije nego što je ceremonija Oscara uopće počela.

