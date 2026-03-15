Odvažan dekolte i raskošna silueta: Bujna glumica ukrala poglede na crvenom tepihu

Američka glumica i model pojavila se na prestižnoj dodjeli nagrada u glamuroznoj večernjoj kombinaciji koja je naglasila njezinu siluetu i donijela dozu starog holivudskog glamura na crveni tepih.

Barbie Ferreira pojavila se na crvenom tepihu 98. dodjele Oscara u Hollywoodu i privukla veliku pozornost u upečatljivoj kraljevsko plavoj večernjoj haljini koja je naglasila njezinu figuru.

Glumica i model odabrala je dramatičnu haljinu s korzetnim gornjim dijelom i raskošnom donjim dijelom. Strukturirani korzet istaknuo je struk i naglasio dekolte, dok se donji dio haljine raskošno širi u bogatu suknju s dugim šlepom koji se elegantno slijevao po crvenom tepihu.

Barbie Ferreira Foto: Profimedia

Duboki izrez i kroj koji prati liniju tijela dodatno su istaknuli njezinu ženstvenu siluetu, a poseban detalj nalazi se i na stražnjem dijelu haljine gdje velika mašna daje cijelom izgledu dozu dramatičnosti i glamura.

Barbie Ferreira Foto: Profimedia

Ferreira je styling upotpunila decentnim zlatnim nakitom – visećim naušnicama i tankom ogrlicom – dok je kosu nosila u elegantnim, mekim valovima prebačenim na jednu stranu. Make-up je bio klasičan i sofisticiran, s naglašenim očima i neutralnim tonovima na usnama, što je savršeno zaokružilo glamuroznu kombinaciju.

Barbie Ferreira Foto: Profimedia

Inače, Barbie Ferreira američka je glumica i model koja je svjetsku popularnost stekla ulogom Kat Hernandez u hit-seriji ''Euphoria'', a okušala se i u svijetu modelinga.

Barbie Ferreira - 2 Foto: Afp

Nakon što je završila sa snimanjem filma "Bob Trevino Likes It", Ferreira je skinula oko 23 kilograma, zbog čega mnogi njezini obožavatelji smatraju kako se poslužila lijekom za dijabetičare Ozempic. Kako je izgleda prije gubitka kilograma pogledajte OVDJE.

Barbie Ferreira - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako je Mate Bulić žiri showa Nove TV okupio oko stola s narescima?

Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Iz Thompsona u Britney Spears u samo tjedan dana: ''Super ti stoji ovaj kostimić!''

Oscari 2026: Sve što trebate znati o 98. dodjeli nagrada Američke filmske akademije pročitajte OVDJE.

Nagrada Foto: Afp

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Pogledajte što je to Enisu Bešlagiću natjeralo suze na oči: ''Zaista je bio dobar čovjek''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Raskoš od glave do pete: Haljina koja je čekala samo novu članicu žirija showa Nove TV!

Pogledaji ovo Celebrity Tea Tairović, Wonder Woman ili Rocky Balboa - koga ste vi vidjeli u ovoj transformaciji?