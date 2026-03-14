Raskoš od glave do pete: Haljina koja je čekala samo novu članicu žirija showa Nove TV!

U drugoj epizodi popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' nova članica žirija Martina Stjepanović Meter privukla je pažnju gledatelja upečatljivom ljubičastom kreacijom.

O njenom stajlingu brine se naš stilist Marko Grubnić, a on nam je rekao i nešto više o kombinaciji koju nosi.

''Ovo je jedna od mojih dražih haljina koja je već neko vrijeme u mom fundusu i čekala je svoje pravo vrijeme. Zapravo, čekala je Martinu. Iskreno, haljina mi je toliko draga da sam mislio da ćemo je ipak obući u prvoj emisiji. Međutim, s obzirom na samu energiju emisije i predstavljanje Martine, htio sam da to bude nekako čisto, bijelo, jasno, moćno i efektno – i mislim da smo to sve uspjeli dobiti.''

''U tom istom tonu, ali sada u ljubičastoj boji, nastavljamo i u drugoj emisiji. Mislim da je ova haljina, kao i ona prva – a možda još i više – naglašeno stilski moćna i vrlo zanimljiva. Ne mogu se odlučiti je li raskošnija u donjem ili u gornjem dijelu. U donjem dijelu nalazi se veliki prorez kroz koji izlazi cijela noga, pa se lijepo vide i te Gucci sandale koje Martina nosi. S druge strane, i gornji dio je poprilično raskošan pa smo tu raskoš dodatno naglasili Swarovski nakitom i jednom bezvremenskom Hollywood glam frizurom.''

''Veselim se svemu što nas čeka jer tek smo počeli. A kad kažem tek smo počeli, mislim da je ovo zaista samo zagrijavanje za naše gledatelje'', najavljuje Marko.

