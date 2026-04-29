Dirljiva objava Željka Bebeka upućena supruzi: Proslavili su poseban dan!

Željko Bebek čestitao je supruzi Ružici rođendan uz obiteljsku fotografiju s djecom.
Željko Bebek raznježio je pratitelje na društvenim mrežama objavom kojom je svojoj supruzi Ružici čestitao rođendan.
Uz toplu obiteljsku fotografiju na kojoj poziraju zajedno s kćeri Katarinom i sinom Zvonimirom, glazbenik je kratko i emotivno poručio: "Sretan rođendan, moja Ružice."
Na fotografiji se vidi vesela atmosfera za stolom uz tortu i cvijeće, a obitelj je nasmijana i opuštena, što je dodatno oduševilo fanove koji su im u komentarima uputili brojne čestitke.
Inače, Željko je od Ružice stariji 34 godine, ali godine im nisu bile prepreka.
Pogledaji ovo inMagazin Papreni duel poznatih Hrvata u IN magazinu: Otkrili su nam više nego što su planirali!
''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično ''34 godine mlađa''. Meni su ti napisi s godinama zbilja bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj'', ispričala je jednom Ružica za In magazin.
Željko Bebek sa suprugom
Željko Bebek s obitelji u Astraliji
Ružica je Bebekova treća supruga.
"Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao brak tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu'', rekao je Željko.
Pogledaji ovo Celebrity Zavirite u moderni dom Korane Gvozdić i Ivana Šarića, uredili su ga po najvećim standardima
Željko Bebek
Njihov je početak ljubavne priče bio kao iz filma. Naime, Željko i Ružica upoznali su se tako što ga je ona došla zamoliti za autogram na jednom njegovu koncertu.
Željko Bebek sa suprugom
Iz ranijih brakova ima još dvije kćeri. U kakvom je odnosu s njima, otkrijte OVDJE.
Kći Željka Bebeka nedavno je bila prvi put pred našim kamerama, a više pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Na ovaj su način William i Kate javno obilježili 15 godina braka!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Sjećate se Kristijana iz Stelle? Danas ga uopće ne viđamo u javnosti
Pogledaji ovo Celebrity Adriana Lima pokazala prelijepe kćeri, koje je dobila u braku sa Srbinom