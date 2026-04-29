Dirljiva objava Željka Bebeka upućena supruzi: Proslavili su poseban dan!

Željko Bebek čestitao je supruzi Ružici rođendan uz obiteljsku fotografiju s djecom.

Željko Bebek raznježio je pratitelje na društvenim mrežama objavom kojom je svojoj supruzi Ružici čestitao rođendan.

Uz toplu obiteljsku fotografiju na kojoj poziraju zajedno s kćeri Katarinom i sinom Zvonimirom, glazbenik je kratko i emotivno poručio: "Sretan rođendan, moja Ružice."

Na fotografiji se vidi vesela atmosfera za stolom uz tortu i cvijeće, a obitelj je nasmijana i opuštena, što je dodatno oduševilo fanove koji su im u komentarima uputili brojne čestitke.

Inače, Željko je od Ružice stariji 34 godine, ali godine im nisu bile prepreka.

''Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike, ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? I sad nakon naših 25 godina koliko smo zajedno, naslovi u novinama su Željko Bebek i 34 godine mlađa supruga. Pa 25 godina sam s njim, nisam dva mjeseca pa da bude ono bombastično ''34 godine mlađa''. Meni su ti napisi s godinama zbilja bezveze. Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj'', ispričala je jednom Ružica za In magazin.

Ružica je Bebekova treća supruga.

"Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao brak tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu'', rekao je Željko.

Njihov je početak ljubavne priče bio kao iz filma. Naime, Željko i Ružica upoznali su se tako što ga je ona došla zamoliti za autogram na jednom njegovu koncertu.

