Adriana Lima pokazala prelijepe kćeri, koje je dobila u braku sa Srbinom

Slavna manekenka Adriana Lima otvorila je novo, posebno poglavlje u svojoj karijeri, prvi je put pred kamere stala zajedno sa svojom djecom.

Slavna manekenka Adriana Lima prvi je put stala pred kamere zajedno sa svojim kćerima Valentinom (16) i Siennom (13), a reakcije na društvenim mrežama bile su jednoglasne – kakva majka, takve kćeri.

Valentina i Sienna rođene su u braku s bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, od kojeg se Lima razvela prije deset godina. Ipak, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima te zajedno sudjeluju u odgoju djece. Nakon razvoda Lima je sreću pronašla uz Andrea Lemmersa, s kojim je dobila sina, a zajedno odgajaju i njegovo dvoje djece iz prethodnog braka.

Da su naslijedile majčinu ljepotu, ali i interes za modu, Valentina i Sienna potvrdile su tijekom snimanja kampanje ''Modeled After Mom'' za brend Victoria's Secret, s kojim Lima već godinama uspješno surađuje.

''Ovo je oduvijek bio moj san, ponosna sam majka'', izjavila je Lima za magazin People, ne skrivajući emocije zbog suradnje s kćerima.

Adriana Lima i Marko Jarić Foto: Profimedia

Dodala je kako je cijelo iskustvo bilo posebno za sve njih.

''Naše zajedničko fotografiranje bilo je zaista magično. Kampanja je snimana povodom Majčina dana, što je sve učinilo još emotivnijim. Za njih je to bilo prvo profesionalno snimanje, a za mene dan koji nikada neću zaboraviti'', iskreno je rekla.

Poznata manekenka naglašava da će uvijek podržavati svoju djecu, bez obzira na to kojim putem odluče krenuti.

''Sve dok ih to čini sretnima, mi smo tu uz njih. Ako jednog dana odluče promijeniti pravac, i to je sasvim u redu'', poručila je te uz osmijeh dodala da im tijekom snimanja nije davala savjete, već ih je pustila da budu svoje.

