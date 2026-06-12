Tko je strijelac povijesnog gola za Bosnu i Hercegovinu? Privatni život drži daleko od javnosti

Jovo Lukić postigao je prvi pogodak reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje nogometne povijesti na Svjetskom prvenstvu 2026., a u središtu pozornosti našao se Jovo Lukić, strijelac prvog pogotka u susretu protiv Kanade.

Detalje o utakmici čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Napadač "Zmajeva" tako je postao jedan od junaka povijesnog nastupa reprezentacije, no izvan travnjaka vodi znatno mirniji život daleko od reflektora.

Jovo Lukić - 5 Foto: Profimedia

Lukić je rođen 28. studenoga 1998. godine u Šapcu, dok njegova obitelj potječe iz Modriče. Nogometni put započeo je upravo u Bosni i Hercegovini, a tijekom karijere nastupao je za Slogu Doboj, Krupu, Zvijezdu Gradačac i Borac Banja Luku. Upravo je u dresu Borca doživio najveću afirmaciju, osvojivši dva naslova prvaka Bosne i Hercegovine prije odlaska u rumunjsku ligu, gdje danas nastupa za Universitatea Cluj.

Jovo Lukić - 1 Foto: Afp

Nogomet mu je praktički bio suđen jer je njegov otac Mitar Lukić također bio profesionalni nogometaš. Za razliku od brojnih sportskih zvijezda koje često pune medijske stupce privatnim životom, Jovo se rijetko eksponira, zbog čega je njegov profil na Instagramu zaključan za javnost.

Jovo Lukić - 3 Foto: Profimedia

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Poznato je da je oženjen dugogodišnjom partnericom Zoranom te da zajedno imaju sina, koji je rođen 2021. godine. Obitelj mu je najveća podrška tijekom karijere, a slobodno vrijeme uglavnom provodi upravo s najbližima.

Jovo Lukić - 6 Foto: Profimedia

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao je 2021. godine, a pod vodstvom Sergeja Barbareza postao je važan dio nove generacije "Zmajeva". Pogodak protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu dodatno je učvrstio njegov status jednog od najvažnijih napadača reprezentacije, ali i čovjeka koji je svoje mjesto među najboljima izborio radom, a ne velikom medijskom pozornošću.

Jovo Lukić - 4 Foto: Afp

Životnu priču Sergeja Barbareza čitajte OVDJE.

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