Kolinda Grabar Kitarović putuje na Svjetsko prvenstvo, ovo je njezina poruka vatrenima!

Stil i izgled mijenjala je s godinama, a danas, mnogi će reći, izgleda bolje nego ikad. Bivšu predsjednicu Republike sreli smo na modnom događanju koje ne slavi samo odjeću, već ima i snažnu poruku. Onu o zaštiti okoliša. Našoj ekipi Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je i da planira otići na Svjetsko nogometno prevenstvo, ali i kakvi su joj hrvatski dresovi.

Iako joj dizajn hrvatskih nogometnih dresova i nije najljepiši dosad, bivša predsjednica kupila je oba.

''Naše su boje, kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se način kako iskombinirati. Poruka reperezentaciji? Dečki, očekujemo i više nego prošli i pretprošli put'', poručila je.

I nije Kolinda Grabar Kitarović poznata samo kao obožavateljica nogometa već i hrvatske mode. Često nosi odjeću s hrvatskim potpisom, a čini se kako voli i održive odjevne komade.

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Ribarstvo i moda Foto: In Magazin

''Ja sam tu u cipelama od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenim i mogu ih u perilicu ubaciti'', objasnila nam je.

No svakako nije jedina koja naglašava važnost očuvanja okoliša i izbjegavanje gomilanja često nepotrebnog tekstila, koji je i jedan od najvećih zagađivača našeg planeta.

''Ako pod hitno ne krenemo svi skupa misliti u smjeru očuvanja i kome i kakvu zemlju ostavljamo, ne bude dobro'', smatra Zrinka Cvitešić.

Ribarstvo i moda Foto: In Magazin

Zato su ove dvije dame došle podržati projekt koji, prije svega, misli na budućnost Jadrana. I to spajajući modu i ribarenje, točnije, ribarske mreže.

''Mi smo 120 tona poslali na regeneraciju u malo više od dvije godine, razne kolekcije radimo od večernjih haljina do ove posvećene hrvatskim ribarima i održivi namještaj, obložen ekonil vlaknom dobivenim od ribarskih mreža'', govori Kristina Burja.

A sve je krenulo kada se ribar Božidar javio Kristini, koja je u održivoj modi više od deset godina i predložio suradnju. I to iz potrebe. Odbačenih ribarskih mreža sve je više.

Ribarstvo i moda Foto: In Magazin

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Mreže se skupljaju s obale, ali i iz dubina. A izvlačile su se i na dubrovačkom području, gdje je predstavljena nova Krie modna kolekcija.

''Ono što je specifično kod ovog materijala je to da je ova majica kad se podere, mogu je baciti s mrežam a i opet nastane odjeća, mreža od vlakana, u sljedećih godinu mreža od 4 zone će bit od toga materijala'', govori ribar.

Točno, riječ je o econylu, regeneriranom najlonu nastalom recikliranjem mreža. Na taj način otpad dobiva novu vrijednost. I to kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

Ribarstvo i moda Foto: In Magazin

''Održivost nije nešto o čemu se samo govori na konferencijama već je i održivost nešto što se živi kroz ovakve prave projekte'', objasnila je Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu.

''Dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša, Jadrana, to recikliranje mreža postaje smišljen projekt, možete pokazati osobno što ste napravili i osobno možete podržati čišćenje našeg planeta'', priča Kolinda.

Ribarstvo i moda Foto: In Magazin

Riječ je o priči koja na konkretan način prikazuje principe kružne ekonomije. Od mora do modnih pista. I tako u krug.

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