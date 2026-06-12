Kolinda Grabar Kitarović putuje na Svjetsko prvenstvo, ovo je njezina poruka vatrenima!

Stil i izgled mijenjala je s godinama, a danas, mnogi će reći, izgleda bolje nego ikad. Bivšu predsjednicu Republike sreli smo na modnom događanju koje ne slavi samo odjeću, već ima i snažnu poruku. Onu o zaštiti okoliša. Našoj ekipi Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je i da planira otići na Svjetsko nogometno prevenstvo, ali i kakvi su joj hrvatski dresovi.
Iako joj dizajn hrvatskih nogometnih dresova i nije najljepiši dosad, bivša predsjednica kupila je oba.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
''Naše su boje, kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se način kako iskombinirati. Poruka reperezentaciji? Dečki, očekujemo i više nego prošli i pretprošli put'', poručila je.
I nije Kolinda Grabar Kitarović poznata samo kao obožavateljica nogometa već i hrvatske mode. Često nosi odjeću s hrvatskim potpisom, a čini se kako voli i održive odjevne komade.
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Ribarstvo i moda Foto: In Magazin
''Ja sam tu u cipelama od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenim i mogu ih u perilicu ubaciti'', objasnila nam je.
No svakako nije jedina koja naglašava važnost očuvanja okoliša i izbjegavanje gomilanja često nepotrebnog tekstila, koji je i jedan od najvećih zagađivača našeg planeta.
''Ako pod hitno ne krenemo svi skupa misliti u smjeru očuvanja i kome i kakvu zemlju ostavljamo, ne bude dobro'', smatra Zrinka Cvitešić.
Ribarstvo i moda Foto: In Magazin
Zato su ove dvije dame došle podržati projekt koji, prije svega, misli na budućnost Jadrana. I to spajajući modu i ribarenje, točnije, ribarske mreže.
''Mi smo 120 tona poslali na regeneraciju u malo više od dvije godine, razne kolekcije radimo od večernjih haljina do ove posvećene hrvatskim ribarima i održivi namještaj, obložen ekonil vlaknom dobivenim od ribarskih mreža'', govori Kristina Burja.
A sve je krenulo kada se ribar Božidar javio Kristini, koja je u održivoj modi više od deset godina i predložio suradnju. I to iz potrebe. Odbačenih ribarskih mreža sve je više.
Ribarstvo i moda Foto: In Magazin
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Mreže se skupljaju s obale, ali i iz dubina. A izvlačile su se i na dubrovačkom području, gdje je predstavljena nova Krie modna kolekcija.
''Ono što je specifično kod ovog materijala je to da je ova majica kad se podere, mogu je baciti s mrežam a i opet nastane odjeća, mreža od vlakana, u sljedećih godinu mreža od 4 zone će bit od toga materijala'', govori ribar.
Točno, riječ je o econylu, regeneriranom najlonu nastalom recikliranjem mreža. Na taj način otpad dobiva novu vrijednost. I to kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.
Ribarstvo i moda Foto: In Magazin
''Održivost nije nešto o čemu se samo govori na konferencijama već je i održivost nešto što se živi kroz ovakve prave projekte'', objasnila je Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu.
''Dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša, Jadrana, to recikliranje mreža postaje smišljen projekt, možete pokazati osobno što ste napravili i osobno možete podržati čišćenje našeg planeta'', priča Kolinda.
Ribarstvo i moda Foto: In Magazin
Riječ je o priči koja na konkretan način prikazuje principe kružne ekonomije. Od mora do modnih pista. I tako u krug.
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