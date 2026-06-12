Na otvaranju Svjetskog prvenstva nastupio je i pjevač hrvatskih korijena!

Jedan od izvođača na otvaranju Svjetskog prvenstva bio je i Michael Bublé, koji vuče porijeklo iz Hrvatske.

Kanadska glazbena zvijezda Michael Bublé bio je jedan od glavnih izvođača na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. u Torontu. Pjevač je nastupio na stadionu BMO Field uoči utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine, u sklopu spektakularnog programa kojim je Kanada obilježila svoj prvi domaći nastup na muškom Mundijalu.

Uz njega su nastupili i Alanis Morissette, koja je izvela kanadsku himnu, Alessia Cara, Jessie Reyez i drugi poznati izvođači.

Not GL related but FIFA officially kicked off this afternoon in Toronto. Downtown Toronto as it is now with both Canadian and Bosnian fans. Our very own Michael Buble in the opening ceremonies. Canada vs Bosnia

ctto pic.twitter.com/lIje9LMa3k — BetsyB (@BechayBoop) June 12, 2026

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Bublé je nastupao u elegantnom crnom odijelu pred prepunim tribinama, okružen plesačima i zastavama zemalja sudionica. Nastup je bio dio posebne kanadske ceremonije otvaranja, jedne od tri održane u sklopu prvog Svjetskog prvenstva koje zajednički organiziraju Kanada, SAD i Meksiko.

Michael Bublé - 3 Foto: Profimedia

Michael Bublé - 4 Foto: Profimedia

Iako ga svijet poznaje kao jednog od najuspješnijih kanadskih pjevača, podrijetlom je iz Hrvatske. Njegov djed Mihovil je iz Trogira, a prezime Bublé spominje se još u zapisu iz 14 stoljeća. Poznavatelji obitelji kažu i kako je otac Louise imao brod imena "Dalmatia".

Michael Bublé - 2 Foto: Afp

Bublé je tijekom karijere prodao više od 75 milijuna albuma, osvojio pet nagrada Grammy i brojne kanadske glazbene nagrade Juno. Hitovi poput "Home", "Everything", "Haven't Met You Yet" i "Feeling Good" učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih glasova suvremene glazbe, a nastup na otvaranju Svjetskog prvenstva samo je još jedna potvrda njegova statusa glazbene ikone koja uspješno predstavlja Kanadu pred milijunima gledatelja diljem svijeta.

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