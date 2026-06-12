Himnu Bosne i Hercegovine na otvaranju SP-a izvest će violinist srpskog podrijetla

Aleksandar Gajić, violinist rođen na prostoru bivše Jugoslavije koji je karijeru izgradio u Kanadi, izvođač je himne Bosne i Hercegovine u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva.

Prije prve utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Kanade milijuni gledatelja diljem svijeta dobila je priliku čuti posebnu izvedbu državne himne BiH.

Ta čast pripala je uglednom violinistu Aleksandru Gajiću, glazbenik srpskog podrijetla koji već više od dva desetljeća živi i radi u Kanadi.

Aleksandar Gajić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Iako ga šira publika na Balkanu možda ne poznaje dovoljno, Gajić iza sebe ima impresivnu međunarodnu karijeru.

Rođen je u tadašnjoj Jugoslaviji, a violinu je počeo svirati još kao dječak. Diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, a kasnije završio i poslijediplomski studij na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Tijekom školovanja istaknuo se kao koncertni majstor studentskih orkestara i jedan od najperspektivnijih mladih violinista svoje generacije.

Profesionalni put odveo ga je u Beogradsku filharmoniju, gdje je bio član jednog od najuglednijih orkestara u regiji. Nastupao je i kao koncertni majstor Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, a tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima je i Goran Bregović. Bio je i suosnivač Bellotti gudačkog kvarteta, s kojim je nastupao na brojnim europskim pozornicama.

Aleksandar Gajić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Godine 2002. preselio se u Kanadu, gdje je nastavio graditi međunarodnu karijeru. U Torontu se afirmirao kao violinist, violist, skladatelj i aranžer, a posebno je poznat po spajanju klasične glazbe s balkanskim, jazz i world music elementima. Nastupao je s vodećim kanadskim orkestrima i komornim sastavima te postao jedno od najprepoznatljivijih imena među glazbenicima s prostora bivše Jugoslavije koji djeluju u Sjevernoj Americi.

Upravo zbog dugogodišnjeg života u Kanadi i ugleda koji uživa u međunarodnim glazbenim krugovima, FIFA ga je odabrala za izvođenje himne Bosne i Hercegovine uoči povijesnog nastupa "Zmajeva" na Mundijalu.

Aleksandar Gajić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Njegov nastup dodatno je naglasio simboliku susreta Bosne i Hercegovine i Kanade – zemlje domaćina u kojoj je izgradio novi život, ali i regije iz koje potječe. Zahvaljujući toj izvedbi, Aleksandar Gajić našao se u središtu pozornosti jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu, potvrdivši još jednom kako glazba i sport često zajedno stvaraju nezaboravne trenutke.

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