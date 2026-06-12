Himnu Bosne i Hercegovine na otvaranju SP-a izvest će violinist srpskog podrijetla

Aleksandar Gajić, violinist rođen na prostoru bivše Jugoslavije koji je karijeru izgradio u Kanadi, izvođač je himne Bosne i Hercegovine u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva.
Prije prve utakmice Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Kanade milijuni gledatelja diljem svijeta dobila je priliku čuti posebnu izvedbu državne himne BiH.3 vijesti o kojima se priča emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
Ta čast pripala je uglednom violinistu Aleksandru Gajiću, glazbenik srpskog podrijetla koji već više od dva desetljeća živi i radi u Kanadi.
Aleksandar Gajić - 2 Foto: Instagram Screenshot
Iako ga šira publika na Balkanu možda ne poznaje dovoljno, Gajić iza sebe ima impresivnu međunarodnu karijeru.
Rođen je u tadašnjoj Jugoslaviji, a violinu je počeo svirati još kao dječak. Diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, a kasnije završio i poslijediplomski studij na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Tijekom školovanja istaknuo se kao koncertni majstor studentskih orkestara i jedan od najperspektivnijih mladih violinista svoje generacije.
Profesionalni put odveo ga je u Beogradsku filharmoniju, gdje je bio član jednog od najuglednijih orkestara u regiji. Nastupao je i kao koncertni majstor Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, a tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima je i Goran Bregović. Bio je i suosnivač Bellotti gudačkog kvarteta, s kojim je nastupao na brojnim europskim pozornicama.
Aleksandar Gajić - 1 Foto: Instagram Screenshot
Godine 2002. preselio se u Kanadu, gdje je nastavio graditi međunarodnu karijeru. U Torontu se afirmirao kao violinist, violist, skladatelj i aranžer, a posebno je poznat po spajanju klasične glazbe s balkanskim, jazz i world music elementima. Nastupao je s vodećim kanadskim orkestrima i komornim sastavima te postao jedno od najprepoznatljivijih imena među glazbenicima s prostora bivše Jugoslavije koji djeluju u Sjevernoj Americi.
Upravo zbog dugogodišnjeg života u Kanadi i ugleda koji uživa u međunarodnim glazbenim krugovima, FIFA ga je odabrala za izvođenje himne Bosne i Hercegovine uoči povijesnog nastupa "Zmajeva" na Mundijalu.
Aleksandar Gajić - 3 Foto: Instagram Screenshot
Njegov nastup dodatno je naglasio simboliku susreta Bosne i Hercegovine i Kanade – zemlje domaćina u kojoj je izgradio novi život, ali i regije iz koje potječe. Zahvaljujući toj izvedbi, Aleksandar Gajić našao se u središtu pozornosti jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu, potvrdivši još jednom kako glazba i sport često zajedno stvaraju nezaboravne trenutke.
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