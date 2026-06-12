Novi proizvod pao u drugi plan: Meghan Markle pokazala je detalj vrijedan pravo malo bogatstvo!

Meghan Markle u novoj reklami za svoj brend As Ever promovirala je liniju vina u modnoj kombinaciji i nakitu ukupne vrijednosti od gotovo 98 tisuća funti.

Meghan Markle ponovno je privukla pozornost javnosti, ovoga puta zahvaljujući novoj promotivnoj kampanji za svoj lifestyle brend As Ever.

Bivša glumica pojavila se u kratkom videu kojim promovira novu liniju vina, no više od samih proizvoda pažnju su privukli modni komadi i nakit koje je nosila tijekom snimanja.

Meghan Markle - 4 Foto: Instagram Screenshot

Naime, britanski mediji izračunali su da je Meghan u reklami dugoj svega osam sekundi nosila odjeću i modne dodatke ukupne vrijednosti od gotovo 98 tisuća funti.

U videu Meghan poslužuje čaše sauvignon blanca i brut pjenušca iz kolekcije svog brenda As Ever, a za tu je priliku odabrala elegantnu ljetnu kombinaciju u svijetlim tonovima. Nosila je maslac-žuti sako luksuzne francuske modne kuće Celine vrijedan gotovo 2600 funti, ispod kojeg se nalazio kremasti kašmirski top marke Co.

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Kombinaciju su upotpunile bijele hlače, smeđi remen te natikače modne kuće Veronica Beard, model zanimljivog naziva "Catherine", koji dijeli ime s njezinom šogoricom, princezom od Walesa.

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ipak, najveću vrijednost nisu predstavljali odjevni komadi nego nakit. Posebnu pažnju privukao je sat Cartier Tank Française koji je nekoć pripadao princezi Diani, jedan od najprepoznatljivijih komada nakita koje Meghan nosi posljednjih godina.

Uz njega je odabrala narukvicu Cartier Love, ogrlicu Juste un Clou, luksuznu tenis narukvicu te upečatljiv dijamantni prsten Lorraine Schwartz za mali prst, čija se vrijednost procjenjuje na čak 56 tisuća funti.

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram Screenshot

Nova reklama dolazi u trenutku kada Meghan intenzivno promovira As Ever, brend koji je prošle godine proširio ponudu ulaskom na tržište vina. Nakon predstavljanja rosé vina iz Napa Valleyja, sada promovira i brut pjenušac, a pratiteljima redovito dijeli savjete za posluživanje i organizaciju druženja.

Meghan Markle - 5 Foto: Instagram Screenshot

Bez obzira na komentare, jedno je sigurno – Meghan je još jednom uspjela postići da se o njezinoj reklami govori diljem svijeta, a ovog puta glavna zvijezda nisu bila vina, nego modna kombinacija čija vrijednost premašuje cijenu mnogih automobila.

U reklamama se u posljednje vrijeme pojavljuju i njezina djeca, a što je razlog, pročitajte OVDJE.

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