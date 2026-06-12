Kolinda objavila znakovitu poruku uoči utakmice BiH na Svjetskom prvenstvu

Kolinda Grabar-Kitarović privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu 2026.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javno je podržala nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine uoči njezina nastupa na Svjetskom prvenstvu, porukom koju je podijelila na Instagramu.

U objavi je istaknula kako će večeras navijati za Zmajeve, naglasivši bliske susjedske i prijateljske veze između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram

"Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta. To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas", napisala je Grabar-Kitarović.

Bivša predsjednica poručila je kako je riječ o važnom trenutku za BiH te svim srcem poželjela sreću reprezentaciji.

"Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno", dodala je.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

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Ipak, nije zaboravila ni Kanadu, zemlju u kojoj je početkom diplomatske karijere provela tri godine. Upravo je tom dijelu poruke dala dozu humora koja je privukla pažnju njezinih pratitelja.

"A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva", poručila je kroz šalu.

Inače, Kolinda je poznata po tome da je strastvena navijačica, a mnogi s veseljem očekuju i njenu podršku Vatrenima.

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