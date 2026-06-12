Samo mjesec dana nakon poroda! Diletta Leotta pojavila se na Svjetskom prvenstvu u mini haljini

Diletta Leotta privukla je pažnju na otvaranju Svjetskog prvenstva u Meksiku, gdje je samo mjesec dana nakon poroda pozirala s nogometnim legendama poput Roberta Baggija, Luísa Figa, Ronaldinha i Ronalda.

Poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta pojavila se na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku samo mjesec dana nakon rođenja sina Leonarda.

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Veliku pozornost privukla je fotografijama koje je podijelila na Instagramu, a na kojima pozira s brojnim nogometnim velikanima poput Roberta Baggija, Roberta Carlosa, Luísa Figa, Rudija Völlera i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. Nije propustila ni priliku za selfije s Ronaldinhom i Ronaldom Nazáriom.

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Leotta je na stadionu Azteca još jednom pokazala i svoj prepoznatljivi modni stil, odabravši upečatljivu haljinu s ružičasto-narančastim uzorkom koju je kombinirala s visokim čizmama.

"Neki se snovi ne ostvare odjednom. Rastu zajedno s tobom, korak po korak, sve dok jednog dana ne shvatiš da ih živiš. Svjetsko prvenstvo.", napisala je uz objavu.

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Diletta Leotta i Loris Karius - 1 Foto: Instagram

Diletta Leotta - 8 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta je sina Leonarda dobila s partnerom, njemačkim nogometašem Lorisom Kariusom, s kojim već ima kćer Ariju. Talijanka je jedna od najpoznatijih sportskih novinarki u Europi, a široku je popularnost stekla kao zaštitno lice prijenosa Serie A na platformi DAZN.

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