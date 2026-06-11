Tko je Burna Boy koji je sa Shakirom pjevao na otvaranju Svjetskog prvenstva?

Burna Boy, nigerijska globalna zvijezda i dobitnik Grammyja, od pionira afrobeatsa postao je jedan od najutjecajnijih glazbenika današnjice.

Dok je Shakira ponovno osvojila nogometni svijet izvedbom službene himne Svjetskog prvenstva 2026., uz nju je na pozornici stadiona Azteca stajao glazbenik kojeg danas mnogi smatraju najvećom afričkom zvijezdom svoje generacije – Burna Boy.

Nigerijski pjevač i producent zajedno je sa slavnom Kolumbijkom izveo pjesmu "Dai Dai", službenu himnu ovogodišnjeg prvenstva, pred milijunima gledatelja diljem svijeta.

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Iako ga europska publika tek posljednjih godina intenzivnije upoznaje, Burna Boy već dugo slovi za jednog od najutjecajnijih glazbenika afričkog kontinenta.

Pravo ime Burna Boya je Damini Ebunoluwa Ogulu, a rođen je 2. srpnja 1991. godine u Port Harcourtu u Nigeriji. Ljubav prema glazbi pokazao je vrlo rano, a prve beatove počeo je stvarati još kao desetogodišnjak nakon što je dobio računalni program za produkciju glazbe. Kasnije se preselio u Veliku Britaniju, gdje je studirao medijske komunikacije i tehnologiju, no glazba je ubrzo postala njegov glavni životni poziv.

Burna Boy - 2 Foto: Profimedia

Na glazbenoj sceni pojavio se 2012. godine hitom "Like to Party", no globalni uspjeh stigao je nekoliko godina kasnije. Pjesma "Ye" postala je veliki međunarodni hit i otvorila mu vrata svjetskog tržišta, dok je album "African Giant" iz 2019. godine Burna Boya pretvorio u globalnu senzaciju. Album je bio nominiran za Grammy, a mnogi su ga proglasili jednim od najvažnijih afričkih glazbenih izdanja desetljeća.

Nakon toga uslijedio je album "Twice as Tall", koji mu je donio Grammy za najbolji globalni glazbeni album te ga učvrstio među najvećim svjetskim zvijezdama.

Burna Boy - 4 Foto: Profimedia

Burna Boy - 7 Foto: Profimedia

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Poznat je po spoju afrobeatsa, dancehalla, reggaea, hip-hopa i R&B-ja, a njegov stil često se opisuje kao Afro-fusion. Tijekom karijere surađivao je s brojnim velikim imenima poput Eda Sheerana, Justina Biebera, Stormzyja, Sama Smitha i Coldplaya.

Njegov uspjeh pomogao je popularizaciji afrobeatsa diljem svijeta, a postao je i prvi afrički izvođač koji je rasprodao velike stadione u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Danas ga mnogi nazivaju neslužbenim ambasadorom afričke glazbe.

Jedan od najvećih trenutaka njegove karijere dogodio se upravo ove godine kada ga je FIFA odabrala za izvođača službene himne Svjetskog prvenstva 2026. U pjesmi "Dai Dai" udružio je snage sa Shakirom, ženom koja je nogometne himne pretvorila u globalni fenomen zahvaljujući pjesmama "Waka Waka" i "La La La".

Burna Boy - 8 Foto: Afp

Shakira - 4 Foto: Screenshot

Njihova suradnja spojila je latino-pop i afrobeats zvuk, a pjesma je nastala s idejom da simbolizira zajedništvo, energiju i globalni karakter prvenstva koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Otvaranje prvenstva na stadionu Azteca obilježila je upravo njihova izvedba, dok su milijuni navijača diljem svijeta pratili spektakl kojim je započeo najveći nogometni događaj godine.

Burna Boy - 3 Foto: Afp

Poznat je i po otvorenim stavovima i snažnim porukama o afričkom identitetu. Njegova glazba često se dotiče društvenih i političkih tema, a više je puta izazvao rasprave svojim javnim istupima i komentarima na društvenim mrežama.

Veliku medijsku pozornost privukle su i njegove veze, posebno ona s britanskom repericom Stefflon Don, dok su ga posljednjih godina povezivali i s američkom pjevačicom Chloe Bailey.

Ipak, unatoč kontroverzama, ostaje činjenica da je Burna Boy postao jedan od najuspješnijih afričkih glazbenika svih vremena. Od dječaka koji je na starom računalu stvarao prve beatove do zvijezde koja sa Shakirom pjeva himnu Svjetskog prvenstva – njegov uspon jedan je od najvećih uspjeha suvremene glazbene scene.

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