Večer Olivera "Nedostaješ mi ti" uz grupu Trend ispunila Matulje glazbom i emocijama

Publika je zajedno s Grupom Trend te violinisticama Majom i Natašom Veljak pjevala najveće hitove Olivera Dragojevića, a program se nastavlja koncertima i drugim događanjima tijekom ljeta.

U sklopu programa Matuljskih ljetnih večeri – "Tramontana će vas ofriškat!", u nedjelju, 26. srpnja 2026. godine, u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima održano je još jedno izdanje "Večeri Olivera".

I ove godine školska sportska dvorana bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojna publika zajedno je pjevala najveće Oliverove hitove, stvarajući atmosferu ispunjenu emocijama, zajedništvom i uspomenama.

Za nezaboravnu večer pobrinuli su se Grupa Trend te violinistice Maja i Nataša Veljak, koji su svojim izvrsnim izvedbama poveli publiku na glazbeno putovanje kroz Oliverove najljepše pjesme. Uz prepoznatljive melodije i stihove, dvoranom su odjekivali zajednički refreni i dugotrajan pljesak, potvrđujući kako Oliverova glazba i dalje živi među publikom.

Organizatori zahvaljuju Grupi Trend na još jednoj vrhunskoj glazbenoj večeri, kao i svim posjetiteljima koji su svojim dolaskom, pjesmom i pozitivnom energijom ispunili matuljsku dvoranu.

Upravo ovakvi trenuci čine Matuljske ljetne večeri posebnima – manifestacijom koja kroz glazbu, druženje i zajedništvo stvara uspomene koje ostaju dugo nakon posljednjeg aplauza.

Matuljske ljetne večeri nastavljaju se bogatim programom – u petak, 31. srpnja, posjetitelje očekuje "Party lokalnih okusa", dok je nedjelja, 2. kolovoza, rezervirana za koncert Klape Skalin, oba s početkom u 21 sat na matuljskom Amfiteatru.

Nadolazeća događanja ovog tjedna:

PARTY LOKALNIH OKUSA – petak, 31. 7. 2026. u 21:00h

Srpanjski program zaključujemo "Partyjem lokalnih okusa", koji vas očekuje u petak, 31. srpnja, s početkom u 21 sat, kada će matuljski Amfiteatar ponovno postati mjesto susreta dobre glazbe, domaće gastronomije i ugodnog ljetnog druženja.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se Jože Vešmašinov in Prijatelji, dok će lokalni proizvođači i OPG-ovi predstaviti svoje autohtone okuse i vina.

Spoj domaćih okusa i glazbenog programa stvara idealnu priliku za druženje pod otvorenim nebom i uživanje u ljetnoj večeri. Manifestacija je namijenjena svim generacijama, ulaz je besplatan, a degustacija, ples i zabava zagarantirani.

KONCERT KLAPE SKALIN – nedjelja, 2. 8. 2026. u 21:00h

Ljubitelje klapske pjesme u sklopu Matuljskih ljetnih večeri 2026. očekuje glazbena večer ispunjena vrhunskim višeglasjem i bezvremenskim melodijama. U nedjelju, 2. kolovoza, s početkom u 21 sat, na pozornicu matuljskog Amfiteatra stiže Klapa Skalin, koja će svojim bogatim repertoarom i prepoznatljivom interpretacijom publici priuštiti večer za pamćenje.

Publika će imati mogućnost upoznati još bolje ovu klapu iz Matulja te uživati u njihovim skladbama kojima su osvajali i nagrade na natjecanjima diljem Europe.

Ulaz na sva događanja je slobodan, a u slučaju lošeg vremena program će se održati u školskoj sportskoj dvorani.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Trema, svađe, odricanja i pobjede: Braća Sinković o teškom putu i obiteljskom životu