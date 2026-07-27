Večer Olivera "Nedostaješ mi ti" uz grupu Trend ispunila Matulje glazbom i emocijama

Publika je zajedno s Grupom Trend te violinisticama Majom i Natašom Veljak pjevala najveće hitove Olivera Dragojevića, a program se nastavlja koncertima i drugim događanjima tijekom ljeta.
U sklopu programa Matuljskih ljetnih večeri – "Tramontana će vas ofriškat!", u nedjelju, 26. srpnja 2026. godine, u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima održano je još jedno izdanje "Večeri Olivera".3 vijesti o kojima se priča prvo je poricao krivnju Osuđen sin Anđe Marić, priznao je djela za koja ga se tereti ''ili je to državni zločin?'' Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
I ove godine školska sportska dvorana bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojna publika zajedno je pjevala najveće Oliverove hitove, stvarajući atmosferu ispunjenu emocijama, zajedništvom i uspomenama.
Za nezaboravnu večer pobrinuli su se Grupa Trend te violinistice Maja i Nataša Veljak, koji su svojim izvrsnim izvedbama poveli publiku na glazbeno putovanje kroz Oliverove najljepše pjesme. Uz prepoznatljive melodije i stihove, dvoranom su odjekivali zajednički refreni i dugotrajan pljesak, potvrđujući kako Oliverova glazba i dalje živi među publikom.
Organizatori zahvaljuju Grupi Trend na još jednoj vrhunskoj glazbenoj večeri, kao i svim posjetiteljima koji su svojim dolaskom, pjesmom i pozitivnom energijom ispunili matuljsku dvoranu.
Upravo ovakvi trenuci čine Matuljske ljetne večeri posebnima – manifestacijom koja kroz glazbu, druženje i zajedništvo stvara uspomene koje ostaju dugo nakon posljednjeg aplauza.
Matuljske ljetne večeri nastavljaju se bogatim programom – u petak, 31. srpnja, posjetitelje očekuje "Party lokalnih okusa", dok je nedjelja, 2. kolovoza, rezervirana za koncert Klape Skalin, oba s početkom u 21 sat na matuljskom Amfiteatru.
Nadolazeća događanja ovog tjedna:
PARTY LOKALNIH OKUSA – petak, 31. 7. 2026. u 21:00h
Srpanjski program zaključujemo "Partyjem lokalnih okusa", koji vas očekuje u petak, 31. srpnja, s početkom u 21 sat, kada će matuljski Amfiteatar ponovno postati mjesto susreta dobre glazbe, domaće gastronomije i ugodnog ljetnog druženja.
Za odličnu atmosferu pobrinut će se Jože Vešmašinov in Prijatelji, dok će lokalni proizvođači i OPG-ovi predstaviti svoje autohtone okuse i vina.
Spoj domaćih okusa i glazbenog programa stvara idealnu priliku za druženje pod otvorenim nebom i uživanje u ljetnoj večeri. Manifestacija je namijenjena svim generacijama, ulaz je besplatan, a degustacija, ples i zabava zagarantirani.
KONCERT KLAPE SKALIN – nedjelja, 2. 8. 2026. u 21:00h
Ljubitelje klapske pjesme u sklopu Matuljskih ljetnih večeri 2026. očekuje glazbena večer ispunjena vrhunskim višeglasjem i bezvremenskim melodijama. U nedjelju, 2. kolovoza, s početkom u 21 sat, na pozornicu matuljskog Amfiteatra stiže Klapa Skalin, koja će svojim bogatim repertoarom i prepoznatljivom interpretacijom publici priuštiti večer za pamćenje.
Publika će imati mogućnost upoznati još bolje ovu klapu iz Matulja te uživati u njihovim skladbama kojima su osvajali i nagrade na natjecanjima diljem Europe.
Ulaz na sva događanja je slobodan, a u slučaju lošeg vremena program će se održati u školskoj sportskoj dvorani.
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