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Večer Olivera "Nedostaješ mi ti" uz grupu Trend ispunila Matulje glazbom i emocijama

Piše showbuzz.hr, Danas @ 20:42 Preporuke komentari
Oliver Dragojević Oliver Dragojević Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Publika je zajedno s Grupom Trend te violinisticama Majom i Natašom Veljak pjevala najveće hitove Olivera Dragojevića, a program se nastavlja koncertima i drugim događanjima tijekom ljeta.

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