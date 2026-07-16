Film Koke pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala: Osvojio je nekoliko nagrada

Film Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića te producentice Ree Rajčić, veliki je pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala. Osvojio je Veliku zlatnu arenu za najbolji film, Zlatnu arenu za najbolji scenarij, Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, Zlatnu arenu za sporednu žensku ulogu te Nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film.

Žiri Nacionalnog programa u sastavu Vinko Brešan, Hrvoslava Brkušić, Tina Hajon, Tanja Lacko i Ivan Ramljak Veliku zlatnu arenu filmu Koke dodijelio filmu Koke zbog „uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu“ kako stoji u njihovom obrazloženju.

Osim glavne nagrade festivala, Igor Jelinović osvojio je Zlatnu arenu za najbolji scenarij, za kako je žiri istaknuo "šekspirijanski precizno građenu dramaturgiju unutar scena i autentične dijaloge koji nose identitet, humor i emociju te uspješno spajanje lokalnog duha s klasičnim dramskim pripovijedanjem".

Za „iznimnu glumačku interpretaciju kojom oblikuje slojevit, autentičan i strastven ženski lik te britkim i duhovitim dijalozima i snažnom glumačkom prisutnošću postaje pokretačka snaga obitelji i cijele filmske cjeline“, Zlatna arena za najbolju glavnu žensku ulogu dodijeljena je Snježani Sinovčić Šiškov za ulogu Tonine u filmu Koke, dok je Aleksandra Janković osvojila Zlatnu arenu za „glumačku interpretaciju koja temperamentom, duhovitošću i iznimnim osjećajem za dijalog i partnersku igru oblikuje upečatljiv lik te stvara prizore ispunjene humorom, tenzijom i životnošću“.

Film je osvojio i Nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film, o kojoj je odlučivao žiri u sastavu Vesna Bičak-Dananić, Miroslav Perošević i Nedjeljko Pajtak. U obrazloženju žirija između ostalog stoji: „Riječ je o filmu koji kroz iskrenu, emocionalno snažnu i životnu priču na autentičan način progovara o obiteljskim odnosima, pripadnosti i ljudskoj potrebi za razumijevanjem. Redateljski i scenaristički pristup odlikuju se suzdržanošću, preciznošću i povjerenjem u snagu likova, dok uvjerljive glumačke interpretacije stvaraju djelo koje istodobno potiče emocije, promišljanje i identifikaciju gledatelja. Film uspijeva ostvariti rijetku ravnotežu između umjetničke relevantnosti i pristupačnosti širokoj publici, čime potvrđuje važnost domaćeg filma kao prostora zajedničkog iskustva.“

Redatelj i scenarist Igor Jelinović izjavio je: "Jako smo sretni s nagradama, čestitke svima koji su s nama stvarali ovaj film, a posebno najboljim glumcima ikad Snježani, Aleksandri, Šimi, Stojanu, Ana Mariji, Leonu, Dari i Mari."

Producentica Rea Rajčić istaknula je kako nagrade predstavljaju važan poticaj pred kino distribuciju: "Pristupivši produkciji ovog filma vjerovala sam da imamo apsolutno originalnu ideju, snimiti film o dvije sestre i njihovoj borbi za obiteljskim nasljedstvom, a sad vidim da jedna Koke u muškom ili ženskom obliku zasigurno postoji u svačijoj obitelji. Hvala na nagradama, divan je to vjetar u leđa za kino distribuciju koja je pred nama."

Snježana Sinovčić Šiškov, dobitnica Zlatne arene za glavnu žensku ulogu: "Radiš, trudiš se, stvaraš… nadaš se… I onda se nekako sve posloži. Dogode se nagrade, a dogodi se i onaj najvažniji 'klik'. Klik s publikom! Vidimo se u kinima!"

Dobitnica Zlatne arene za sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković: "Moja reakcija na vijest da sam dobila Zlatnu arenu za sporednu žensku ulogu bila je nalik radosti djeteta. Ne mogu opisati što i koliko mi znači ovo priznanje. Beskrajno hvala."

Uz Snježanu Sinovčić Šiškov i Aleksandru Janković, u filmu glume Šimun Šitum, Stojan Matavulj, Leona Lučeva, Ana Mariju Veselčić, Mare Rodin i Daru Vukić, koja je film snimila u 99. godini života, a preminula svega nekoliko dana prije svjetske premijere filma na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu.

Producentica filma je Rea Rajčić, a koproducentica Jelena Mitrović. Uz Jelinovića kao redatelja i scenarista, autorski tim čine direktor fotografije Marko Jerbić, scenografkinja Veronika Radman, kostimografkinja Katarina Bilan, majstorica maske Dušica Vuksanović, montažer slike Tomislav Stojanović te oblikovatelj i montažer zvuka Ivan Zelić, dok glazbu potpisuju Miro Manojlović i Ana Kovačić.

Nakon senzacionalnog uspjeha u Puli, Koke nastavlja festivalski i kino put. Film će 22. srpnja biti prikazan u programu Cinehilla, nakon čega slijede svečane premijere u riječkom Art-kinu 23. srpnja te na velikoj ljetnoj pozornici zagrebačkog Kina Tuškanac 24. srpnja.

U distribuciji Kina Mediteran film od 23. srpnja kreće u redovitu kino distribuciju diljem hrvatske obale, uz posebne projekcije i gostovanja redatelja te glumačke ekipe u Splitu, Šibeniku, Zadru, Hvaru i Jelsi. Osim u mreži nezavisnih kina, Koke će igrati i u kinima CineStar u Zagrebu (Branimir, Kaptol i Arena), Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu, Zadru i Šibeniku.

Film je nastao u produkciji zagrebačke kuće Eclectica i koprodukciji srpske produkcijske kuće Baš Čelik, uz potporu Kreativne Europe - Potprogram MEDIA, Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske radiotelevizije, Grada Splita i Filmskog centra Srbije.