Od slavne Wonder Woman do oštrih kritika: ''Maknite je s ekrana''

Nakon što je krajem lipnja stigao na streaming platforme, film ''In the Hand of Dante'' izazvao je lavinu negativnih reakcija, a na meti kritičara ponovno se našla Gal Gadot.

Iako je još prošle godine prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu, ''In the Hand of Dante'' tek je nakon dolaska na streaming platforme došao do šire publike. Reakcije nisu nimalo blage, a Gal Gadot ponovno se našla na udaru kritika. Dramu ''In the Hand of Dante'', u kojoj tumači jednu od glavnih ženskih uloga, mnogi su već proglasili jednim od najvećih filmskih razočaranja godine.

Iako film potpisuje Oscarom nominirani redatelj Julian Schnabel, a u njemu glume velika imena poput Oscara Isaaca, Ala Pacina, Jasona Momoe, Gerarda Butlera, Johna Malkovicha i Martina Scorsesea, ni zvjezdana ekipa nije uspjela spasiti projekt od loših kritika.

In The Hand of Dante film Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Film traje čak 153 minute i prati dvije paralelne priče smještene u 14. i 21. stoljeće, pri čemu je dio scena snimljen u crno-bijeloj tehnici. Radnja kombinira povijesnu priču o Danteu Alighieriju s modernim kriminalističkim zapletom u kojem se traga za rukopisom ''Božanstvene komedije''.

No upravo je izvedba, kao i složena struktura filma, izazvala najviše negodovanja.

Portal ''Decider'' opisao ga je kao ''kaotičnu katastrofu koja skače kroz različita vremenska razdoblja'', pritom izdvojivši Gal Gadot zbog, kako navode, ukočene interpretacije dijaloga. Na ''RogerEbert.comu'' film su ocijenili neujednačenim, dok je ''Little White Lies'' bio još oštriji te napisao da film nije dovoljno zanimljiv čak ni da bi bio ''dobar promašaj'', uz tvrdnju da su pojedini članovi glumačke ekipe ostvarili najlošije izvedbe svojih karijera.

Gal Gadot Foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Dio kritičara usporedio je film i s Coppolinim Megalopolisom, jednim od najvećih kino promašaja posljednjih godina.

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Ni gledatelji nisu bili ništa blaži. Društvene mreže preplavili su negativni komentari, a pojedini su posebno prozvali Gal Gadot.

Gal Gadot - 9 Foto: Profimedia

Gal Gadot - 3 Foto: Profimedia

Jedan korisnik napisao je da je ''konačno jasno kako je loša glumica bez obzira na razdoblje u kojem se radnja odvija'', dok je drugi poručio da je ''vrijeme da je maknu s ekrana'', smatrajući da njezina uloga nije donijela gotovo ništa filmu.

Gal Gadot - 7 Foto: Profimedia

Gal Gadot proslavila se u serijalu ''Brzi i žestoki'', no svjetsku je slavu stekla 2017. zahvaljujući filmu ''Wonder Woman'', koji je bio i komercijalni i kritički uspjeh.

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Od tada, međutim, njezina karijera prolazi kroz znatno turbulentnije razdoblje. Nastavak ''Wonder Woman 1984'' nije ispunio očekivanja na kino blagajnama, a ni kasniji projekti poput ''Snow White'' i ''Heart of Stone'' nisu naišli na oduševljenje publike.

Gal Gadot - 12 Foto: Profimedia

Gal Gadot - 2 Foto: Profimedia

Prošle godine našla se i usred polemike nakon što je izjavila da su negativni stavovi prema Izraelu djelomično utjecali na slab rezultat filma ''Snow White''. Kasnije je pojasnila da nije tvrdila kako je to jedini razlog neuspjeha, već da je govorila iz osobne perspektive jer je osjećala da su kritike često bile usmjerene prema njoj kao Izraelki, a ne isključivo kao glumici.

Gal Gadot (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Gal Gadot (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Unatoč brojnim kritikama, Gadot i dalje vjeruje u svoje glumačke sposobnosti. U jednom od prošlogodišnjih intervjua izjavila je kako smatra da je ''solidna glumica'' te da njezin najveći adut nije talent, nego spremnost na naporan rad i upornost.

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