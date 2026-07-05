Bivši nogometaš podijelio je niz fotografija i supruzi uputio emotivnu poruku povodom godišnjice braka

David i Victoria Beckham proslavili su 27 godina braka, a bivši nogometaš tim je povodom podijelio romantične uspomene i supruzi uputio riječi koje su mnoge dirnule.

David Beckham raznježio je milijune obožavatelja diljem svijeta. Povodom 27. godišnjice braka sa suprugom Victorijom Beckham na Instagramu je podijelio niz zajedničkih fotografija koje prate njihovu ljubavnu priču od samih početaka pa sve do danas.

Uz romantične uspomene, bivši engleski nogometni reprezentativac svojoj je supruzi uputio i dirljivu poruku.

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Instagram

''29 godina zajedno, 27 godina u braku i dala si mi sve što sam mogao poželjeti. Naše najveće postignuće uvijek će biti naša obitelj. Volim te. Sretna godišnjica'', napisao je David uz objavu u kojoj je označio Victoriju.

David i Victoria Beckham - 2 Foto: Instagram

Objavu pogledajte OVDJE.

Fotografije prikazuju njihove zajedničke trenutke tijekom godina, od mladenačkih dana do obiteljskih uspomena, a objava je u manje od jednog dana prikupila više od milijun lajkova i tisuće komentara. Brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su paru uputili čestitke i poželjeli im još mnogo sretnih zajedničkih godina.

David Beckham - 3 Foto: Profimedia

David Beckham - 1 Foto: Profimedia

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David i Victoria upoznali su se 1997. godine, kada je ona bila članica megapopularne grupe ''Spice Girls'', a on zvijezda Manchester Uniteda. Vezu su započeli iste godine, zaručili se 1998., a godinu dana kasnije izrekli su sudbonosno ''da'' na raskošnom vjenčanju održanom u dvorcu Luttrellstown u Irskoj.

David Beckham - 3 Foto: Instagram

Danas imaju četvero djece – Brooklyna, Romea, Cruza i Harper – a često ističu kako im je upravo obitelj najveći životni uspjeh. Iako su tijekom gotovo tri desetljeća zajedno prolazili kroz brojne poslovne izazove i bili pod povećalom javnosti, Beckhami su ostali jedan od najpoznatijih i najstabilnijih slavnih parova na svijetu.

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Njihova godišnjica još je jednom pokazala da, unatoč godinama provedenima u središtu svjetske javnosti, svoju ljubav i dalje vole slaviti na jednostavan, iskren i emotivan način.

Victoria Beckham - 6 Foto: Profimedia

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