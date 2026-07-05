Odrasla je u jednoj od najslavnijih obitelji Hollywooda, a danas je uspješna glumica i poduzetnica

Talent, šarm i prirodnost učinili su Kate Hudson jednom od najomiljenijih holivudskih glumica, a njezin privatni život jednako je često bio u središtu pozornosti kao i filmske uloge.

Iako je odrasla u jednoj od najpoznatijih holivudskih obitelji, Kate Hudson vrlo je rano pokazala da želi uspjeti zahvaljujući vlastitom talentu. Tijekom više od dva desetljeća duge karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, pokrenula uspješne poslovne projekte i postala jedno od najprepoznatljivijih lica američke filmske industrije.

Kate Hudson - 4 Foto: Afp

Kate Garry Hudson rođena je 19. travnja 1979. u Los Angelesu. Kći je oskarovke Goldie Hawn i glumca Billa Hudsona, no nakon razvoda roditelja odrasla je uz Kurta Russella, dugogodišnjeg partnera svoje majke. Upravo njega smatra očinskom figurom te je više puta istaknula kako ju je odgojio i pružio joj stabilnost tijekom odrastanja.

Kate Hudson - 13 Foto: Profimedia

Prve glumačke korake napravila je krajem devedesetih godina, no svjetsku slavu stekla je 2000. godine ulogom Penny Lane u filmu ''Almost Famous''. Njezina izvedba oduševila je kritičare te joj donijela ''Zlatni globus'' za najbolju sporednu glumicu i nominaciju za Oscara.

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Nakon tog uspjeha postala je jedna od najtraženijih glumica romantičnih komedija. Publika ju pamti po filmovima ''How to Lose a Guy in 10 Days'', ''Bride Wars'', ''Fool's Gold'', ''Me and Dupree'', ''Raising Helen'' i ''Something Borrowed''. Posljednjih godina pojavila se i u hvaljenom filmu ''Glass Onion: A Knives Out Mystery'', čime je još jednom pokazala svoju glumačku svestranost.

Kate Hudson u Foto: Profimedia

Kate Hudson - 1 Foto: Instagram

Kate Hudson godinama je punila naslovnice i zbog privatnog života. Od 2000. do 2007. bila je u braku s glazbenikom Chrisom Robinsonom, s kojim ima sina Rydera. Nakon toga zaručila se za frontmena grupe Muse Matta Bellamyja, s kojim je dobila sina Binghama, no par je kasnije prekinuo zaruke.

Kate Hudson - 1 Foto: Afp

Od 2016. godine u vezi je s glazbenikom Dannyjem Fujikawom. Zaručili su se 2021., a zajedno imaju kćer Rani Rose. Glumica često ističe kako joj je najvažnije da njezina djeca odrastaju u skladnom okruženju te njeguje dobre odnose s bivšim partnerima zbog zajedničkog roditeljstva.

Kate Hudson - 4 Foto: Instagram

Kate Hudson - 3 Foto: Instagram

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Osim uspješne glumačke karijere, Hudson se dokazala i kao poduzetnica. Suosnivačica je popularnog brenda sportske odjeće ''Fabletics'', koji je postao jedan od vodećih svjetskih brendova u segmentu aktivne odjeće. Pokrenula je i vlastiti wellness brend ''InBloom'', a okušala se i kao spisateljica.

Kate Hudson - 3 Foto: Afp

Danas Kate Hudson uspješno balansira između glume, poslovnih projekata i obiteljskog života. Unatoč tome što je odrasla u sjeni slavnih roditelja, tijekom godina izgradila je vlastiti identitet i karijeru. Upravo zbog prirodnosti, vedrog karaktera i brojnih uspjeha već godinama slovi za jednu od najomiljenijih holivudskih glumica svoje generacije.

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