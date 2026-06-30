Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu

Bad Bunny puni stadione diljem Europe, a njegovi koncerti postali su nezaobilazno okupljalište poznatih lica. Nakon Novaka Đokovića, u publici se našla i Meri Goldašić.

Ljeto koncertnih spektakala je u punom jeku, a među onima koji nisu propustili jedan od najiščekivanijih nastupa bila je i influencerica Meri Goldašić. Na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere s koncerta svjetske glazbene zvijezde Bad Bunnyja, gdje je, sudeći prema objavi, potpuno prepustila emocijama.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Uz fotografiju snimljenu na prepunom stadionu, Meri je kratko opisala svoje iskustvo: ''Benitov koncert: 10% pjevanja i 90% urlanja izmišljenog teksta.'' Time je na duhovit način priznala ono što mnogi fanovi rade na koncertima izvođača čije pjesme ne znaju od riječi do riječi – glasno pjevaju, ili barem pokušavaju.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Na fotografiji pozira u bijeloj, lepršavoj kombinaciji, dok se iza nje vidi gotovo ispunjen stadion. Atmosfera, energija publike i spektakularna produkcija očito su ostavili snažan dojam, a Merina objava brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Objavu pogledajte OVDJE.

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Meri na koncert nije otišla sama, već u društvu Ana-Marie Cuglin i Ivone Kalapač. Djevojke su zajedno uživale u atmosferi na prepunom stadionu te na društvenim mrežama podijelile trenutke s jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja godine.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, trenutačno je jedan od najpopularnijih izvođača na svijetu, a njegovi koncerti redovito okupljaju desetke tisuća obožavatelja. Čini se da je i Meri Goldašić nakon ove večeri ponijela uspomenu koju neće tako brzo zaboraviti.

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