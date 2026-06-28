Đoković uoči Wimbledona pozirao s jednim od najpopularnijih pjevača današnjice

Novak Đoković posljednje dane prije početka Wimbledona provodi opušteno. Srpski tenisač pojavio se na koncertu Bad Bunnyja u Londonu, gdje se susreo i fotografirao s popularnim glazbenikom.

Dok se priprema za početak Wimbledona, Novak Đoković napravio je kratku pauzu od teniskih obaveza i večer proveo na koncertu Bad Bunnyja u Londonu.

Novak Đoković i Bad Bunny Foto: Instagram

Srpski tenisač bio je među publikom na prvom nastupu portorikanske glazbene zvijezde u britanskoj prijestolnici, a na društvenim mrežama podijelio je i zajedničku fotografiju s pjevačem.

Novak Đoković - 3 Foto: Profimedia

Prema pisanju stranih medija, Đoković se nije zadržao samo na fotografiranju. Navodno je tijekom koncerta uživao u atmosferi, zaplesao uz latino ritmove i dobro se zabavio prije početka jednog od najvažnijih Grand Slam turnira u sezoni.

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Jelena i Novak Đoković - 2 Foto: Profimedia

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