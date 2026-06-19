Romantika na vrhuncu: Novak Đoković supruzi priredio nezaboravan rođendanski spektakl

Novak Đoković još je jednom dokazao koliko mu znači obitelj. Slavni tenisač svojoj je supruzi Jeleni za 40. rođendan priredio spektakularno i emotivno iznenađenje koje je oduševilo cijelu obitelj, a posebno poruka ispisana na noćnom nebu iznad Atene.

Jelena Đoković proslavila je svoj 40. rođendan u Ateni, a njezin suprug Novak Đoković pobrinuo se da taj dan zauvijek pamti. Slavni tenisač pripremio je romantično iznenađenje koje je oduševilo ne samo slavljenicu, već i njihovu djecu Stefana i Taru.

Dok su zagrljeni stajali na plaži i promatrali noćno nebo, pred njima se odigrala prava svjetlosna čarolija. Uz pomoć dronova na nebu se pojavila emotivna poruka posvećena Jeleni: ''Sretan rođendan. Hvala ti što si naš dom.''

Novak i Jelena Đoković - 4 Foto: Instagram

Novak i Jelena Đoković - 3 Foto: Instagram

Novak i Jelena Đoković - 2 Foto: Instagram

Poseban trenutak dodatno su uljepšali svjetleći motivi s imenima njihove djece, Stefana i Tare, koji su, prema objavljenim snimkama, od sreće skakali i oduševljeno promatrali spektakl iznad sebe. Video pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Od rock-benda u Nizozemskoj do povratka na hrvatsku scenu: ''Crikvenica je moj reset gumb''

Ljubavna priča Novaka i Jelene Đoković traje više od dva desetljeća. Mnoge iznenadi činjenica da su zajedno još od srednjoškolskih dana, kada Novak nije ni slutio da će jednog dana postati jedan od najboljih tenisača svih vremena.

Novak Đoković, Jelena Đoković Foto: Profimedia

Par se zaručio 2013. godine, a vjenčao na Svetom Stefanu u Crnoj Gori. Njihov sin Stefan rođen je nekoliko mjeseci kasnije, dok je kći Tara stigla u rujnu 2017. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Kapetan Švicarske ljubi ljepoticu s Kosova: Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece

Više o njima čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Lana Jurčević jednom je rečenicom prekinula nagađanja: ''Samo za kraj da kažem...''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Bila je jedna od najvećih zvijezda telenovela: Njezin život završio je na najtužniji mogući način