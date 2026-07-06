Emotivni oproštaj Lane Jurčević, zatvara jedno veliko životno poglavlje: ''Možda će zvučati čudno...''

Lana Jurčević emotivnom se objavom oprostila od stana u kojem su nastale neke od njezinih najvećih pjesama te otkrila da se s obitelji seli u veći dom.

Lana Jurčević na Instagramu je otkrila da se seli iz stana u kojem je provela velik dio života i karijere te se od njega oprostila emotivnom objavom.

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"Sad sam doslovno na prste išla izbrojati koliko sam se puta selila u životu.. Osam puta!! Osaaaaam, ajme meni", napisala je, prisjetivši se kako se u stan zaljubila još dok je bio u izgradnji.

Otkrila je i da su upravo u tom prostoru nastale neke od njezinih najvećih uspješnica.

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Lana Jurčević - 2 Foto: Instagram

"Tu su nastale Majica, Što je moje što je njeno, Miljama daleko, Ludo ljeto, Vrti mi se, Nitko i ništa, ma cijeli 'Pobjede i porazi' album i toliko toga još…"

Objavu pogledajte OVDJE.

Otkrila je i da na početku karijere nije imala ni približno dovoljno novaca za takav stan, no svojim trudom i radom ga je uspjela ostvariti.

Lana Jurčević - 1 Foto: Instagram

"U njemu sam proplakala najtužnije, ali i najsretnije dane i sad sam otišla iz tog stana jer nam je došla naša Meli. I kao da sam tu verziju sebe nekako ostavila tamo", dodala je Lana u videu.

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Lana Jurčević, Filip Kratofil i Mayla Lily - 2 Foto: Instagram

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati, pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Lana Jurčević - 3 Foto: Instagram Screenshot

Osim Meli, Lana i Filip zajedno imaju i kćer Maylu Lily.

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