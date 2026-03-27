Paola iz "Otimačice" bila je najomraženiji lik, a danas je njezin izgled obilježen brojnim zahvatima

Paola iz Otimačice ostala je jedan od najomraženijih, ali i najnezaboravnijih likova, a Gabriela Spanic zahvaljujući toj ulozi stekla je svjetsku slavu i obilježila karijeru.

Lik Paole Bracho iz kultne sapunice "Otimačica" ostao je jedan od najupečatljivijih negativnih likova koje je publika s ovih prostora ikada gledala. Intrige, manipulacije i hladnokrvnost učinile su je omraženom, ali upravo zbog toga i nezaboravnom.

Iza tog legendarnog lika stoji meksička glumica Gabriela Spanic, koja je zahvaljujući dvostrukoj ulozi, zle Paole i dobrodušne Pauline, stekla svjetsku slavu. Upravo joj je ta serija obilježila karijeru i otvorila vrata brojnih drugih projekata, iako ju publika i danas najviše pamti po ulozi koja je izazivala podijeljene reakcije.

Gabriela Spanic (Foto: AFP)

Nakon velikog uspjeha, nastavila je graditi karijeru u televizijskim projektima, a okušala se i u glazbi. Ipak, interes javnosti nije jenjavao ni kada kamere nisu bile uključene, njezin privatni život često je bio pod povećalom.

Gabriela je prošla kroz niz izazova, uključujući i medijski eksponirane situacije, no ostala je prisutna u javnosti i na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice.

Danas izgleda drugačije nego u vrijeme najveće slave, ali i dalje plijeni pažnju, podsjećajući mnoge na vrijeme kada su se epizode "Otimačice" gledale bez propuštanja i komentirale na svakom koraku.

Inače, Spanic je 2022. godine u tajnosti posjetila svoju rodbinu u Hrvatskoj. Tijekom posjeta nije se oglašavala na društvenim mrežama, pa je prošla gotovo neopaženo.

"Jako sam sretna što sam tati ispunila davnu želju da posjeti Hrvatsku, a sada ju je vidio i moj sin. Tata je bio jako uzbuđen zbog tog posjeta. Potekle su mu i suze radosnice! Susreli smo se s rođacima i bilo je to zaista predivno iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Bilo je kratko, ali slatko! Jako volim Hrvatsku, zemlju svoga tate, i nadam se da ću opet doći, možda već ovog ljeta", kazala je tada Gabriela za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrila je kako je njezin djed podrijetlom iz Zagreba, a baka s otoka Kraplja, no otac joj je rođen nakon što su emigrirali u Venezuelu.

Spanic je Hrvatsku posjetila i 2000. godine, kada je bila na vrhuncu slave, a tada je dočekana kao prava zvijezda.

Gabriela je imala i brojne estetske zahvate, a obožavatelji su primijetili da pretjeruje i s filtrima na fotografijama koje dijeli te su je zasuli negativnim komentarima.

"Ovo nije Gabi koju poznajemo, na što nalikuješ", "Drago mi je vidjeti da si sretna, ali pretjeruješ s botoksom", "Ljepša bi bila da prirodno stariš", neki su od komentara.

